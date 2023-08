Illkirch : un automobiliste contrôlé à plus de 140 km/h

Alors que la circulation était dense le week-end du 5 et du 6 août, à une semaine du chassé-croisé entre juillettistes et aoutiens , la police nationale appelle à la vigilance sur ses réseaux sociaux. Des automobilistes sont régulièrement contrôlés bien au-dessus des limitations de vitesse comme en mars dernier .

Sur son compte Twitter, l'antenne Bas-Rhinoise de la police nationale a annoncé avoir contrôlé un automobiliste en excès de vitesse. Il roulait au niveau de la commune d'Illkirch à 141 km/h, à la place de 90 km/h.

En cas de dépassement de plus de 50 km/h de la limite de vitesse, les risques encourus sont lourds. On encourt notamment une amende de 1 500 euros, un retrait de permis de 3 ans, et un retrait de 6 points, selon le site internet gouvernemental concernant la sécurité routière .

Les policiers ont annoncé que "d'autres opérations de contrôle de vitesse sont d'ores et déjà programmées".