Illuminations de Noël : Béziers serait-t-elle devenue une référence dans le sud de la France ?

Béziers peut désormais se targuer de jouer dans la cour des grands en matière d'illuminations de Noël. Plusieurs centaines de milliers d'euros sont consacrés par la ville pour émerveiller les plus petits comme les plus grands. Challenge réussi : ses décorations sont une référence pour le public.

En matière d'illuminations de Noël, c'est indéniable, Le Barcarès dans les Pyrénées-Orientales est la référence dans le sud de la France, tout comme les féeries de Narbonne. Mais depuis deux ans, Béziers prend le même chemin. La ville innove sans cesse pour briller de mille feux. Le défi semble réussi à en croire le public.

Ces décorations sont chaque année plus spectaculaires explique Hélène et ses enfants venus spécialement du Gard. Les Biterrois ne sont plus les seuls à venir contempler ces décors féeriques installés notamment sur la place Jean Jaurès. ''Nous touchons un public dans un périmètre de 150 kilomètres'' explique Marion Salvaire-Fugagnoli, la directrice déléguée à la culture, au commerce et au sport. Un public chaque année plus nombreux. Déjà en 2020, Béziers avait bénéficié d'un écho médiatique national.

650 sapins sur la place Jean Jaurès

Sur la place Jean Jaurès, là où se concentre une grande partie des décorations, pas moins de 650 sapins ont été installés permettant de réaliser une forêt enchanté, tous autant floconnés tous autant les uns que les autres donnant cette sensation d'enneigement exceptionnel. Le plus gros d'entre eux, mesure 11 mètres de hauteur. Vous ne pouvez pas le manquer à côté de la statue Jean Jaurès. Il s'agit en fait d'assemblage d'une centaine d'arbustes. Un arbre identique a été réalisé par les services de la ville devant l'Hôtel de ville.

Ont aussi été installées 42 décorations de Noël mesurant de trois à sept mètres de haut, dont une magnifique montgolfière réalisée spécialement pour la ville. Elle sera ensuite louée à d'autres collectivités. Côté éclairage, 1,5 millions de LED basse consommation ont été nécessaires pour éblouir les visiteurs.

60 employés municipaux mobilisés pendant un mois

Les décors sont changés chaque année pour garder un effet surprise. Les structures sont louées pour certaines, d'autres réalisées par le personnel communal. La Ville de Béziers a fait appel à quatre prestataires implantés au Mans pour les structures, l'Yonne pour les sapins, une société perpignanaise pour le flaconnage et une entreprise Biterroise pour repeindre en blanc la pelouse de la place Jean Jaurès. Cette peinture spécifique 100% biodégradable à base d'algues avait déjà été utilisée cet été 2021 pour repeindre en vert cette même pelouse asséchée, ternie par les décorations estivales.

Illuminations noël Béziers 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

Les visiteurs sont chaque année plus nombreux et viennent de plus en plus loin

Chaque décor est imaginé neuf mois à l'avance par l'équipe de Marion Salvaire-Fugagnoli, la directrice déléguée à la culture, au commerce et au sport. Une soixantaine d'agents sont mobilisés pendant un mois pour assembler toutes ces décorations. L'année passée, une pluie d'étoiles avait envahi la place. Cette année, vous vous perdrez dans une forêt enchanté et enneigée. Le public est invité à se prendre en photo à l'intérieur des décors.

''Nous avons un très bon savoir faire dans les équipes municipales de Béziers''- Marion Salvaire-Fugagnoli, directrice à la culture Copier

Des retombées économiques non-négligeables

Ne demandez pas à la Ville le montant de cet investissement, vous ne le saurez pas. Comme l'an passé, la mairie reste évasive, mais confie à France Bleu que le budget consacré (comprenant la location du matériel, les divers achats de matériaux et la mobilisation du personnel municipal) s'élève en effet à plusieurs centaines de milliers d'euros et non pas plusieurs millions comme certains médias nationaux en ont fait écho. Le budget est le même qu'en 2020.

Certaines municipalités françaises et européennes ne lésinent pas sur les moyens pour faire scintiller leurs rues pour les fêtes de fin d'année. En moyenne, les communes dépensent entre 15.000 et 20.000 euros en décorations, mais dans les grandes villes, la facture peut grimper. À Strasbourg par exemple, capitale de Noël, le budget de fonctionnement des illuminations des voies publiques pour cette année 2021 est évalué à 512.000 euros. Reims ne lésine pas avec un budget estimé à 780.000 euros.

Illuminations noël Béziers 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

Comme nous avons pu le constater, de très nombreux touristes et curieux, venus de plusieurs départements limitrophes, sont venus cette semaine découvrir pour la toute première fois ces illuminations. Le public semble d'ailleurs bien plus nombreux que les années précédents, à en croire plusieurs commerçants et restaurateurs. Cette animation a forcément des retombées économiques non-négligeables

Si une majorité des illuminations est concentrée place Jean Jaurès, la ville ne néglige pas pour autant d'autres secteurs comme les rues commerçantes, Les Halles et très prochainement une mini ferme sera installée place de la Madeleine. L'inauguration est prévu le 18 décembre prochain.

La maison du Père noël

Illuminations noël Béziers 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

