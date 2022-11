Illuminations de Noël : extinction des feux à 23 heures 45 sur les Champs-Elysées

C'est une "cérémonie" inédite, celle de l'extinction des illuminations de Noël des Champs-Elysées. Les célèbres led des 400 arbres de l'avenue seront allumées ce dimanche 20 novembre, à 19 heures, par l'acteur Tahar Rahim, qui donnera le coup d'envoi des festivités à Paris. Autre cérémonie pour marquer le coup, sur fond de sobriété énergétique : à 23 heures 45, la chanteuse et actrice Louane mènera l'extinction des illuminations, une première. Une cérémonie "pédagogique, sobre et brève, non moins importante" écrit le comité des Champs-Elysées dans un communiqué.

Le comité des Champs-Elysées innove, dans un contexte tendu pour la consommation d'énergie, et décide d'éteindre les illuminations tous les soirs à 23 heures 45 au lieu de 2 heures du matin. Seuls les soirs de réveillon, le 24 et le 31 décembre, échappent à la mesure de sobriété. La durée des illuminations est également raccourcie cette année : de ce dimanche 20 novembre au 2 janvier, 23 heures 45.