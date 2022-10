Illuminations de Noël : "J'ai un peu peur de me faire mal voir"

Depuis 50 ans, au mois de décembre, Honoré Basset, 81 ans , décore sa maison et son jardin avec des guirlandes lumineuses, à Quessoy dans les Côtes d'Armor. Normalement, en octobre, le chantier est déjà bien avancé mais pas cette année. "Je vais commencer dans quelques jours. Je pense que je vais illuminer un petit peu mais différemment", glisse Honoré.

ⓘ Publicité

Moins de lumières

"Je vais mettre 2000 lumières de moins, que des leds et pas de projecteurs de 150 watts. Et puis on va surement allumer moins longtemps, comme ça on participera un peu aux économies d'énergie".

J'ai un peu peur de me faire mal voir, avoue Honoré Basset

"Noël, c'est la joie, ce n'est pas pour avoir des histoires mais ne pas allumer du tout, ça me rendrait malade", poursuit le retraité

Consommation quasi-nulle

A 40 kilomètres de Quessoy, Hervé Bonnenfan, lui, a déjà installé son jardin de Noël autour de sa maison à Matignon .

Depuis sa cuisine, Hervé Bonnenfan a une vue imprenable sur sa piste de ski... © Radio France - Johan Moison

Des automates, une crèche, diverses installations... Cette année, le retraité a même construit une piste de ski avec du matériel de récupération. Le tout sera bien sûr illuminé mais "sans gaspillage d'énergie" assure Hervé. Ce sont des leds, elles sont en partie alimentées par de petits panneaux solaires.

Il faut bien faire comprendre aux gens qu'on peut décorer tout un village pour rien, martèle Hervé Bonnenfan.

"Chez nous, le solaire nous permet de diffuser entre 3 et 4h de lumière le soir", ajoute Hervé. "L'an dernier, sur les 5 jours d'ouverture du mercredi au dimanche, nous avons dépensé 1 euros par soirée".

Hervé Bonnenfan allumera sa piste de ski à partir du 1er décembre. © Radio France - Johan Moison

Les illuminations d'Hervé à Matignon et d'Honoré à Quessoy attirent de scentaines de curieux chaque soir en décembre.