Illuminations de Noël : la pose des décorations a débuté à Caen

Caen, France

"Chaque année, c'est le recommencement, le gros moment de l'année pour être prêt pour Noël !" : Jean-Luc Mirgaine, chef de chantier chez CITEOS, installe les guirlandes de Noël sur la place Jean Letellier, à Caen, accompagné du monteur électricien Etienne Biarrat. Cette année, la pose a démarré... Le 22 octobre. "C'est tôt, mais ça va durer six semaines !", confie le chef de chantier, casque sur la tête. Lundi 21 octobre, toutes les guirlandes ont été testées pour voir si elles fonctionnaient bien.

Des horaires décalés, et du travail de nuit

Trois équipes, constituées de monteurs électriciens, vont sillonner la ville pour que tout soit prêt le 30 novembre, lancement des illuminations. Ils interviennent très tôt le matin, de 4h30 à 13h, et la nuit, de 22h à 6h, pour ne pas perturber la circulation, le fonctionnement du réseau bus/tramway et l'activité commerciale. "Le fait de travailler de bonne heure nous permet de mieux travailler, comme de travailler de nuit car il y a beaucoup moins de circulation. On s'impose mais on ne bloque pas", affirme Jean-Luc Mirgaine. "Ça résonne un peu dans les rues car on est tout seuls à travailler", sourit-il.

"Il faut être conciliant. Soit on est de jour et on bloque tout le monde, soit on est de nuit et on fait un peu de bruit"

– Etienne Biarrat, monteur électricien

Des pannes surviennent régulièrement suite à des actes de vandalisme, avouent-ils. "Ça arrive tout le temps, surtout le jeudi soir. Il faut tout réparer, tout simplement", explique Jean-Luc Mirgaine.

Chaque guirlande ou motif est équipé d'un boitier qui envoie des informations sur tablette afin de programmer le jour, l'heure dite pour que ça démarre au moment voulu, ce qui facilite leur boulot : "Avant, c'était des armoires individuelles avec des horloges qu'il fallait programmer, que là on programme le motif une fois qu'il est monté. On appuie sur le bouton et ça démarre. On est dans le moderne !", s'amuse le chef de chantier.

Le lancement des illuminations est prévu le 30 novembre, pour une extinction des feux programmée le 5 janvier 2020.