Illuminations de Noël : les communes d'Indre-et-Loire réduisent la voilure pour faire des économies

Esprit de Noël, es-tu là ? C'est certes encore loin mais les communes, elles, pensent déjà aux fêtes de fin d'années. Notamment à ce que vont leur coûter les illuminations. Qu'on se le dise, à l'heure où les factures de gaz et d'électricité vont tripler voire quadrupler l'an prochain pour les collectivités, ce sera moins clinquant que d'habitude dans les villes d'Indre-et-Loire. Petit tour d'horizon.

Une consultation citoyenne à Château-Renault

Confrontée à une facture d'énergie bientôt multipliée par trois à partir du 1er janvier, la mairie de Château-Renault cherche les économies partout où il peut y en avoir. La maire Brigitte Dupuis a donc décidé de lancer, ce lundi 10 octobre, une consultation citoyenne sur les illuminations de Noël qui coûtent chaque année plus de 20.000 euros.

Faut-il maintenir des illuminations ? Et si oui, dans quels secteurs ? Pour combien de semaines : deux, trois ou quatre ? C'est à ces questions que devront répondre les habitants via un questionnaire mis en ligne, pendant environ une semaine, sur la page Facebook de la commune. Mickaël loue l'initiative. "Je trouve ça bien de nous impliquer." D'autant qu'il est plutôt du genre à vouloir faire sobre. "Je sais que les fêtes de Noël, ça représente les étoiles dans les yeux, explique ce papa de deux enfants_. Mais la planète ne va pas bien et ça na va pas s'arranger. J'ai vu récemment au journal télévisé une commune qui avait supprimé toutes les illuminations mais qui avait mis les bouchées doubles pour décorer différemment avec des choses colorées en bois. Certes, ça ne brille plus la nuit mais la journée, ça donne des choses très jolies en ville. Ça peut être à creuser."_

Annabelle n'est pas du même avis. Elle ne conçoit pas les fêtes de fin d'années sans illuminations. "Noël, ce n'est qu'une fois dans l'année. Si on ne fait rien, je trouve ça dommage". Un sentiment partagé par Davina. "Quand la période des illuminations arrive, on retombe tous un peu en enfance. Et je pense aussi à nos enfants. Ils vivent déjà une période pas très joyeuse, avec le Covid, alors si on leur enlève ça, ils auront quoi ? Ce serait inhumain."

La maire de Château-Renault, Brigitte Dupuis, souhaite associer les habitants à la réflexion sur le maintien ou non des illuminations de Noël. © Radio France - Adrien Bossard

Des avis dont tiendra compte Brigitte Dupuis. L'élue, à titre personnel, est plutôt partante pour maintenir les illuminations. Mais elle ne veut pas le payer plus tard. "Notre problème, c'est que la hausse des coûts de l'énergie, ça représente 400.000 euros supplémentaires. Ça veut dire que ça impacte notre budget de fonctionnement. On peut très bien se diriger vers une année blanche en 2023, sans aucun investissement. On ne sait pas où cette inflation va nous mener et quelles en seront les conséquences. Moi, mon objectif, c'est que mes habitants puissent se chauffer cet hiver et puissent manger. Après, tout le monde a besoin de cette féérie de Noël, compte tenu justement de ce contexte de crise économique et sociale que nous vivons. C'est pour ça que je souhaite une consultation et ce sont les habitants qui auront le dernier mot." Seule certitude : la parade et le feu d'artifice seront maintenus à Château-Renault.

Une période d'illuminations réduite à Chinon, Loches et Ballan-Miré

Ailleurs dans le département, on se serre la ceinture. Tours enlèvera à nouveau des motifs éclairés, comme l'an dernier sur la rue Nationale. Ça s'est fait un peu en catimini d'ailleurs. Mais visiblement, personne ne s'en est plaint.

La ville de Loches, elle, va réduire sa période d'illuminations. Elle va passer de six à deux semaines, du 15 au 31 décembre. Même chose à Ballan-Miré, où les décorations seront enlevées 10 jours plus que prévu. Ce qui permettra une économie de 20%.

À Chinon, il y aura aussi une semaine en moins, même si le gain n'est pas énorme. "On est passé entièrement en LED depuis 2020, assure le maire Jean-Luc Dupont_. Les illuminations de Noël, ça nous coûte 1.000 euros en consommation. Ce n'est pas grand-chose. On paye 10 fois moins que lorsque nous étions équipés de lampes incandescentes. Mais pour le principe, alors que tout le monde est appelé à faire des efforts, il faut montrer l'exemple."_

Une réunion pour trancher à Touraine Est-Vallées

D'ailleurs, à Chinon, les décors seront éteints en semaine dès 22h et non plus à 1h du matin, comme précédemment. Exceptions faites des 24 et 31 décembre. Les vendredis et samedis soirs, les illuminations, elles, seront allumées jusqu'à 1h du matin.

Pour Saint-Pierre-des-Corps, le tout LED est une première cette année. C'est pourquoi seul le sapin de la gare ne sera pas illuminé. Enfin, à la communauté de communes Touraine-Est Vallées, dont fait partie Montlouis-sur-Loire, une réunion a lieu cette semaine pour évoquer différents scenarii. Cela va du maintien en l'état à la suppression totale.