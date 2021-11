Illuminations en or et blanc, marché sur le parvis de la cathédrale...découvrez les festivités de Noël à Tours

Le coup d'envoi des festivités de Noël sera donné le 26 novembre prochain à Tours, au pied du grand sapin qui sera installé ce jeudi 18 novembre place Jean-Jaurès. La mairie a dévoilé le programme des festivités, un programme similaire à celui de l'an dernier, avec quelques nouveautés.

Quatre marchés de Noël seront répartis dans le centre-ville : boulevard Heurteloup, place de la Résistance, place Anatole-France et sur le parvis de la cathédrale, seule nouveauté par rapport à l'an dernier (ce marché ouvrira plus tard, le 13 décembre). Une idée maintenue pour amener à la déambulation des visiteurs et favoriser ainsi les commerçants sédentaires, explique la mairie. 75 commerçants ont été sélectionnés, "dont 60 % viennent de Touraine ou de la région Centre-Val de Loire" précise Iman Manzari, élu en charge du commerce. La plupart sont artisans et la diversité des produits proposés a été particulièrement scrutée par les services de la mairie.

380.000 euros pour les illuminations

Hormis le grand sapin qui sera installé place Jean-Jaurès, des sapins seront également disposés - comme l'an dernier - dans onze quartiers de la ville. Ils seront un peu plus grands et les habitants seront invités à les décorer par eux-mêmes. Du côté des illuminations, les couleurs choisies sont l'or et le blanc. Plus de cinq kilomètres de guirlandes ont été installées, 100 % de led, pour un coût global de 380.000 euros. Un travail de longue haleine puisqu'il a fallu 2.500 heures d'installation. Les huit agents de la ville ont commencé en septembre, ce qui explique l'arrivée précoce de guirlandes dans certaines rues courant octobre.

Pas de pass sanitaire pour accéder aux marchés de Noël

Enfin, les manèges de la place Anatole France ainsi que la patinoire feront leur retour. Ils n'avaient pas été installés l'an dernier en raison du Covid-19. L'ombre d'une reprise de l'épidémie qui plane sur les festivités. A ce jour, le pass sanitaire ne sera pas exigé à l'entrée des marchés précise Iman Manzari, sauf si vous comptez vous installez pour prendre un verre ou vous restaurer, comme c'est le cas pour les bars et restaurants.