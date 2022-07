Îlot au milieu du béton, un parc de jeux pour enfants porte d'Aix à Marseille

Après deux ans de travaux, ce projet vieux de dix ans vient d'ouvrir cette semaine. 350.000 euros d'investissement. Ce parc pour enfants est un îlot dans un quartier pauvre marqué par des chantiers permanents et les deals de drogue. Cinq aires de jeux pour les minots, toboggans, bateaux pirates, chevaux à bascule.... de quoi offrir dès cet été des activités pour les enfants marseillais. Pierre savoure avec sa petite Célestine qu'il vient de chercher à la crèche : "Les jeux sont très sympas. On n'avait rien dans le quartier avant. Pas de jeux. Pas de verdure. c'est un endroit où on va pouvoir aller". Traduction par Célestine et sa copine Louise : "Le toboggan, c'est trop cool. Je veux revenir au parc".

Ô mon bateau ! © Radio France - Christophe Van Veen

Rendre la nature aux Marseillais

Nassera Benmarnia a vécu dans le quartier de la Porte d'Aix. Elle est l'adjointe en charge des espaces verts à la mairie de Marseille : "On rend la nature aux Marseillais, on l'aménage, on l'entretient. Il s'agit d'un îlot de fraîcheur au milieu du béton, de toutes ces constructions que la précédente mandature a mises en chantier". Patricia aimerait que cette oasis de calme soit protégée. Elle a comme un doute : "Avant même l'ouverture, les gens balançaient des déchets par dessus les barrières. Il y a des poubelles, mais les déchets sont à côté des poubelles. On est dans un quartier où les gens s'en foutent".

Le parc ouvert l'été de 7 h à 21 h © Radio France - Christophe Van Veen

L'élue ne veut pas entendre ces craintes : "Vous avez une image négative de Marseille et de l'énergie positive que nous mettons au service des habitants. Je suis d'une nature optimiste. Tout est fait pour relever ce défi". La mairie promet un gardiennage permanent, des patrouilles de la police municipale et l'espoir secret que le vivre ensemble finissent par triompher

Vue sur la Porte d'Aix © Radio France - Christophe Van Veen

Un parc pour l'été ?

Dans le sillage de la sardine qui bouche le port de Marseille, un bateau-pirate s'est donc échoué porte d'Aix. Reconnaissons qu'il n' y a pas encore grand monde à l'abordage dans ce tout nouveau parc de jeux. Comme dit Rachid, "c'est calme. Y a presque personne !" L'ado tout mou vient digérer son burger sur une balancelle. Effectivement, le matin, pas grand monde.

Toboggan en plein soleil © Radio France - Christophe Van Veen

Thomas, éducateur dans le coin, a son idée sur le démarrage très timide du parc. "Il est impraticable ! Les toboggans sont en plein soleil. Il n'y a pas de jeux d'eau. C'est le genre de parc où on peut juste aller en hiver ! Je ne comprends pas ! Enfin, sauf si on aime faire du tobbogan qui vous cuit à 85 degrés". Une seule fontaine visible, les pins ne se font pas parasol, l'herbe est cramoisie, et dès 11 h, les jeux cuisent. Il fallait venir très tôt, à la fraîche, comme Célestine et Louise. Elles sont ravies, les deux copines du quartier.

Avis à la population ! © Radio France - Christophe Van Veen