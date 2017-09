Ils attendent un mur antibruit depuis dix ans : les riverains de l'A31 à Champigneulles reçus par l'Etat

L'Etat reçoit en septembre les propriétaires de 71 maisons qui bordent l'autoroute A31 à Champigneulles près de Nancy. Un collectif réclame un mur antibruit depuis des années sur plus d'un kilomètre mais la solution semble techniquement compliquée.

Imaginez 80.000 véhicules dans votre salon chaque jour, c'est ce que vivent Claudine et des dizaines de riverains de l'autoroute A31 à Champigneulles. Après avoir réclamé un mur antibruit depuis des années, les habitants, réunis en collectif, ont enfin relancé le dialogue avec l'Etat. D'ici fin septembre, les 71 propriétaires les plus touchés par les nuisances sonores seront tous reçus par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

L'autoroute A31 passe à quelques mètres de leur maison. Et le bruit est devenu insupportable pour Claudine qui ouvre volontiers son jardin avec vue sur les poids lourds : "On a fait une petite terrasse, on ne peut pas y aller, on ne va pas s’allonger un peu, c’est insupportable, ça fait mal la tête !"

A force, ça vous pénètre" - une riveraine de l'A31

Son voisin, confirme : "Sur le balcon, là, on ne peut pas se parler". Seule divergence entre ces riverains de l'A31, c'est de savoir quel véhicule fait le plus de bruit. Pour l'un, "les camions c'est atroce", pour une autre c'est les motos. Et en se promenant dans ces quartiers traversés par l'autoroute on comprend que personne ne s'habitue, "à force, ça vous pénètre" confie une sexagénaire en jardinant.

L'Etat a engagé les discussions après avoir rencontré le collectif des riverains de Champigneulles et le maire de la commune. Aujourd'hui, 71 maisons ont été identifiées comme "point noir bruit" par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Tous les propriétaires seront reçus d'ici fin septembre par les services de la Dréal, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

L'Etat dit oui au mur, mais pas sur toute la longueur

Les solutions envisagées seront très personnalisées. Une possibilité pourra être l'isolation phonique des maisons prise en charge par l'Etat de 80 à 100%. La construction du fameux mur antibruit n'est pas rejetée en bloc, mais les services préviennent déjà que les travaux ne pourront pas se faire sur les 1500 mètres concernés pour des raisons techniques et financières. Il pourrait y avoir plusieurs tronçons.

Le collectif pour un mur antibruit estime que la plupart des habitants ont déjà investi dans l'isolation de leurs fenêtres à leurs frais. Il exige donc un mur continu sur l'ensemble du tronçon de l'autoroute A31 qui traverse la commune au nord de Nancy. Des tracts ont été distribués à Champigneulles pour inviter les habitants à se rendre aux rendez-vous proposés en mairie par la préfecture. On devrait encore entendre parler de ce mur antibruit que certains attendent depuis plus de dix ans.