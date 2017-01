Vienne : Ils avaient terminé l'année en perdant leur maison, ils retrouvent le sourire grâce à la solidarité d'anonymes

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la famille Prum a tout perdu dans l'incendie de leur maison. Ils ont commencé 2017 dehors, en chaussons et en pyjamas par moins cinq degrés. Mais dès le lendemain, grâce à une grande solidarité, ils ont pu retrouver de quoi vivre décemment.

C'est la belle histoire de ce début d'année dans le département de la Vienne. Une famille avec deux enfants de 8 et 9 ans avait vu leur vie partir en fumée la nuit du réveillon de la nouvelle année.

Un incendie accidentel le soir du réveillon

C'est le père de famille qui prend connaissance du feu vers 1h50 du matin, il prévient alors sa femme et ses deux enfants. La mère de famille s'occupe des enfants et sort immédiatement - sans rien. Heureusement son mari récupère les papiers d'identité et les documents professionnels de madame (infirmière libérale ndlr.). Avant de quitter la maison, il récupère le scooter et la bouteille de gaz afin de limiter les dégâts. Une manière bien atroce de commencer l'année. Mais les choses se sont positivées pour eux, puisqu'une grande solidarité s'est formée autour de cette famille.

Plus de place pour stocker tous les cadeaux reçus !

Leur histoire a touché beaucoup de monde dans la commune de Thuré mais aussi dans tout le département et même en dehors. Dès le lendemain de l'incendie, ils sont hébergés par la mairie dans un logement d'urgence appartenant à la commune. On leur apporte des vêtements et de l'alimentaire. Ils retrouvent alors de quoi vivre décemment grâce à la municipalité et l'aide précieuse de la famille et des amis. Seulement quelques jours après que leur histoire ait été médiatisée, leur téléphone n'arrête pas de sonner. Cafetière, micro-ondes, cadeaux pour les enfants, les anonymes les gâtent sans compter. À tel point que la mairie propose son atelier municipal pour tout stocker. Même si cela ne ramène pas leur maison , Laure Prume, la maman de la famille retrouve le sourire pour sa petite famille et pour la suite de l'année.

C'est vrai que ça rechauffe le coeur. On ne s'attendait pas du tout à ça, on est obligé de refuser des cadeaux ! — Laure Prume

Ils pourront tout stocker dans leur nouvelle car ils signent le bail ce lundi devraient emménager la semaine prochaine dans la commune voisine de Châtellerault.