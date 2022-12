Ils bivouaquent au sommet du Mont-Blanc, le maire de Saint-Gervais porte plainte

Capture d'écran You Tube.

Il ne veut rien laisser passer. Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) porte plainte contre deux alpinistes et leur équipementiers. Les deux hommes ont gravi le Mont-Blanc et ont filmé leur ascension, avec comme projet de bivouaquer à 4 807 mètres d'altitude.

Il est interdit de bivouaquer le Mont-Blanc

Ils ont ensuite publié la vidéo sur You Tube il y a un mois, ce qui a passablement énervé Jean-Marc Peillex. "La vraie pratique de l’alpinisme nécessite humilité et discrétion", écrit le maire dans un communiqué. "Le Mont-Blanc en a assez de ces individus en recherche de reconnaissance sociale, capables de tout et n'importe quoi pour exister."

Après avoir qualifiés les deux hommes "d'hurluberlus", le maire explique qu'il a porté plainte, au motif que les alpinistes n'ont pas respecté un arrêté préfectoral de 2020 qui interdit toute forme de camping sur le Mont-Blanc. "Il ne s’agit pas là d’une course où le bivouac aurait été la seule solution pour protéger la vie des alpinistes mais d’une véritable expédition préparée avec soin et dont le seul objectif était de faire un exploit : bivouaquer au sommet du mont-blanc !", s'emporte Jean-Marc Peillex.