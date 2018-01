Loire, France

Depuis 19 ans le Département de la Loire aide financièrement les sportifs ligériens de haut niveau. 82 d'entre eux ont été honorés en cette fin d'année 2017 à l'Hôtel du Département à Saint-Etienne.

117.500 € pour les sportifs

Le Département de la Loire affecte 117.500 euros aux sportifs ligériens de haut niveau. Cette année 82 ont été honorés sur 108 dossiers reçus, 24 disciplines sont représentées. Les aides par athlète varient entre 800 et 3.000 euros selon différents critères d'attribution. Cette aide financière permet aux sportifs de s'équiper et de participer aux compétitions. En recevant cette aide l'athlète s'engage à atteindre des objectifs et à porter haut les couleurs de la Loire.

En plus de cette aide individuelle le département propose aux sportifs des suivis personnalisés axés sur la préparation mentale, la diététique du sport et un suivi médical.

Pour constituer un dossier il faut : être amateur, être âgé de 18 à 30 ans, être licencié dans la Loire depuis au moins deux ans, être domicilié dans le département depuis au moins deux ans et avoir des résultats sportifs de niveau national ou international.

"Je dis toujours que je suis de la Loire"

Mélanie Dhaiby fait partie des 82 sportifs récompensés. Cette ligérienne de 20 ans est depuis cet été championne de France junior de judo et elle apprécie le geste du département "c'est important il n'y a pas que nous qui croyons en notre objectif [...] je porte toujours les équipements qu'ils m'offrent, je dis toujours que je suis de la Loire, c'est important c'est la maison !".

REPORTAGE I Rencontre avec Mélanie Dhaiby Championne de France de judo junior Copier

La jeune-fille a ainsi reçu pour la quatrième année un chèque du département, une somme indispensable pour se déplacer sur ses compétitions. Mélanie en profite pour remercier sa famille sans qui elle n'aurait pu obtenir son titre " ils m'ont emmenée dans les quatre coins de la France pour les compétitions, les tournois , surtout mon grand-père c'est mon fan numéro un!".

Amandio le grand-père de 78 ans ne cache pas en effet pas son amour pour sa petite-fille "j'essayerai de l'accompagner jusqu'à ma mort" raconte le ligérien très ému. Mélanie a bien l'intention de conserver son titre de championne de France et elle souhaite participer aux Championnats du monde et d'Europe de judo.