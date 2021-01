Ils changent de vie en 2021 : D'attachée de presse, elle devient créatrice de bijoux

Ex nihilo nihil, in nihilum posse reverti : " Rien ne vient de rien ni ne retourne à rien ", nous traduit Noémie Gotti. Elle a choisi cette inscription en latin, qu'elle a patiemment sculptée en lettres de métal doré, pour former une couronne qui sera le support de sa toute première collection de bijoux. Un énoncé qui se réfère au processus de création, autant qu'à la métamorphose de la jeune artiste.

Ancienne chargée de communication et des relations presse au Centre Pompidou de Metz, la jeune femme y nourrit son intérêt pour le monde de l'art. Son contact avec les œuvres la révèle à de plus profondes aspirations : passer de l'autre coté, dans un métier de création.

Je ne me reconnaissais pas totalement dans ce que je faisais - Noémie Gotti

Il y a trois ans, elle quitte son poste pour entreprendre une formation en CAP à la Haute école de joaillerie de Paris , suivie de deux années d'apprentissage auprès d'un maître joaillier à Nancy. Un virage à 180 degrés vers l'artisanat et la création , qui matérialise une prise d'indépendance pour la jeune femme.

La collection Fragrance intègre un fil de soie imprégné d'huile essentielle - Noémie Gotti

J'ai trouvé ce qui me correspond, j'ai l'impression d'être dans mon rôle dans la société - Noémie Gotti

Elle baptise deux de ses collections "éclosion" et "envol", en résonnance avec l'aboutissement de son propre projet. Le défi consiste pour elle à appréhender la "solitude" qui caractérise le travail en indépendant, mais aussi à faire ses armes dans ce milieu : Traditionnellement, il y a beaucoup d'hommes dans la joaillerie. En tant que femme, on peut passer pour une créatrice moins artisanale, moins technique, donc il faut aussi défendre cet aspect là.

Noémie privilégie l'usage de materiau recyclé dans ses créations - Noémie Gotti

Un travail sur-mesure

2020 aura été l'année de l'incubation de son projet : " Beaucoup d'évènements professionnels n'ont pas eu lieu et cela n'aide pas à se faire connaitre, mais cela m'a aussi permis de me concentrer sur la création ", explique-t-elle.

Noémie Gotti dans son atelier à Metz Bliiida. © Radio France - Natacha Kadur

La jeune femme a installé son atelier à Metz Bliiida, ce qui facilite sa mise en relation avec d'autres artisans. Elle récupère notamment des chutes de bois précieux chez des archetiers ou luthiers pour orner ces créations, agrémentées de gemmes ou de perles de culture, le tout sur des pièces d'argent recyclé. Cette reconversion est avant tout un moyen pour elle de s'exprimer, à travers la création d'objets uniques, quasi sur-mesure : " L'idée c'est de chercher le détail qui va créer le maximum d'impact sur le plan visuel , mais aussi de travailler sur la façon dont l'objet va s'adapter au corps de celui ou celle qui va le porter", explique-t-elle.

Le bijou "Symbiose" symbolise la respiration en lien avec la nature - Noémie Gotti

Un objet essentiel

Contre toute attente, cette année si particulière lui permet de réaffirmer le sens de son investissement : " Je vois dans le bijou quelque chose de très fort : c'est un objet qui nous accompagne depuis la nuit des temps, on en retrouve à la Préhistoire. On l'investit très fortement émotionnellement , sentimentalement, et c'est aussi ça que je veux faire passer à travers mes créations. "

C'est un objet complètement superfétatoire et dont on a pourtant un besoin presque essentiel, existentiel - Noémie Gotti

Les créations de Noémie Gotti sont à retrouver sur son site internet et sur sa page facebook. Elle espère ouvrir bientôt sa propre boutique en ville.

Une des créations de Noémie Gotti - Noémie Gotti