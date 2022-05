Ils disent "merci" aux soignants avec de la peinture et des discours

Ce samedi à Vaison-la-Romaine, sur l'initiative d'une orthophoniste et avec l'aide d'associations d'arts plastiques et de théâtre, ils étaient une trentaine de personnes à rendre hommage aux personnels soignants.

"Merci aux soignants et aux pompiers même non vaccinés", écrit Gislène sur son affiche. Elle raconte avoir traversé des difficultés de santé. "Ils m'ont soigné, ils m'ont aidé, j'ai besoin d'eux et puis même si on les a applaudis pendant le confinement il faut toujours montrer qu'on est là", insiste-t-elle. Gislène fait partie de la trentaine de Vaisonnais ce samedi 7 avril qui ont décidé de remercier à leur manière les soignants pour leur engagement.

Gislène écrit au stylo doré son remerciement aux soignants. © Radio France - Julia Beaufils

Pour ne pas oublier leurs efforts

L'initiative vient d'une femme elle-même issue du milieu médical. Florence Tacchini Chauvin est orthophoniste. Elle raconte avoir lancé cet évènement pour ne pas oublier les soignants et pour continuer à les soutenir. "L'épidémie n'est pas finie, il y a encore des gens hospitalisés et bien sûr tous les autres services continuent de fonctionner", explique l'organisatrice. Elle ajoute : "J'ai dans mon entourage des gens qui ont beaucoup souffert de cette période et qui sont prêts à laisser tomber leur métier médical. Il y a une grande souffrance."

Petits et grands ont participé à l'atelier arts plastiques. © Radio France - Julia Beaufils

Peinture et déambulation

Alors pour rendre cet hommage festif et participatif, Florence a convié des intervenants bénévoles. L'atelier Volubilis s'occupe des arts plastiques. L'idée est simple : une feuille, pleins de matériaux ou de stylos divers pour mettre en couleur et sur papier son hommage aux soignants. Ces "toiles" seront ensuite exposées dans l'enceinte de l'hôpital de Vaison-la-Romaine.

Les fresques sont colorées. © Radio France - Julia Beaufils

Cham à 9 ans et son rêve c'est de devenir infirmière. Alors sa fresque elle la travaille avec soin tout en expliquant qu'il faudrait les applaudir plus souvent pour "les remercier de s'occuper de notre santé".

Sur la place du centre-ville une petite trentaine de personnes ont défilé. © Radio France - Julia Beaufils

Mais après la peinture, vient la déambulation. La petite troupe de Vaisonnais, accompagnée par la compagnie de théâtre vaille que vaille, s'est rendue de pharmacie en pharmacie du centre-ville. Pour chacune, le personnel est sorti et a pu profiter d'un discours et même d'une scène jouée par la compagnie théâtrale. L'évènement s'est clôturé devant l'hôpital à la mi-journée.

Les pharmacies de Vaison-la-Romaine ont reçu un remerciement encadré. © Radio France - Julia Beaufils