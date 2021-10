Ils disent "non au méthaniseur" dans leur campagne et leur village

Une usine de traitement de déchet en pleine campagne, à 200 mètres des habitations ? Les riverains de Porte-de-Savoie n'en veulent pas ! La société Champlong Biogaz, spécialisée dans la production de combustibles gazeux prévoit d'implanter une unité de méthanisation (la méthanisation est une technique qui consiste à valoriser les déchets organiques, en les transformant en partie en méthane) sur l'ancienne commune de Les Marches à Porte de Savoie.

Le contexte

L'usine de traitement de déchets a pour objectif de s'implanter sur une terre agricole à 200 mètres des premières habitations. Ces usines sont pour les riverains, considérées comme une fausse énergie verte, font polémique là où elles s'implantent.

Si le projet a été validé par les élus de Porte de Savoie, le permis de construire est en cours d'instruction par les services de l'État. Une pétition circule avec déjà plus de 800 signataires sur cette commune de 2.500 habitants. Une consultation a été lancée auprès public. Ils ont jusqu'au 19 octobre pour y répondre.

"Je risque de mettre la clé sous la porte"

Elle serait à 400 mètres de l'usine de méthanisation, Amélie a rénové un vieux restaurant pour y accueillir des mariages et des séminaires. Inconcevable pour elle de devoir cohabiter avec cette usine :

"Cette usine est un établissement à haut risque. Il ne faut pas négliger avec tous les effets pervers que cela génère donc des nuisances, du trafic accru. Vous n'imaginez pas vous marier à quelques mètres d'une déchetterie ou d'un méthaniseur ou d'une porcherie. C'est une activité que j'ai créée il y a seulement trois ans, mais de laquelle j'ai investi toute mon énergie. Et aussi un investissement financier qui n'est pas négligeable."

"Les riverains sont têtus, ils ne veulent rien entendre !"

Les deux porteurs de projet ont tenté d'approcher les riverains, en les invitant sur un site similaire pour éloigner tous les préjugés sur ces usines, en vain. Les arguments avancés par le collectif (odeurs pestilentielles, nuisances visuelles et sonores, baisse du prix des maisons) sont tous remis en question. Martin Boeuf, agriculteur et porteur du projet méthanisation sur Porte-de-Savoie :

"Au niveau réglementaire, on est au-delà des 200 mètres imposés, entre les premiers riverains et le site. Il y a des champs, une forêt, une route. Ils glanent des infos sur Internet et elles n'ont rien à voir avec le projet en lui-même, c'est la chose un peu décevante. On fait face à une opposition systématique de la personne qui a envie d'être contre par principe. On sait qu'il y a des riverains qui étaient inquiets. On a apporté des réponses et ces riverains-là aujourd'hui sont pour."