"Ils étaient à cinq mètres des maisons" : le loup soupçonné d'une attaque de brebis près du lac de Laffrey

Dimanche 1er août, Adrien Ravanat, éleveur de brebis de 29 ans, a retrouvé son petit troupeau décimé : six brebis mortes, sept autres blessées. Il raconte son ras-le-bol et son inquiétude : l'attaque a eu lieu tout près des habitations, non loin de Cholonge.

"Quand on arrive et qu'on voit nos animaux dans cet état-là, oui, on est en colère." On est au pied du Grand Serre, dans le hameau de La Coirelle, à cinq minutes de voiture de Laffrey. Une poignée de maisons, et en contrebas des habitations, un pré : c'est là que l'attaque a eu lieu, dans la nuit du samedi au dimanche 1er août.

La parcelle où s'est produite l'attaque, à quelques dizaines de mètres des habitations. © Radio France - Lisa Guyenne

"C'est atroce, c'est du gaspillage"

"Quand je suis arrivé, il y avait une brebis dehors, près de la maison de mes parents. Je me suis dit que c'était étrange qu'une bête soit à cet endroit-là. Donc je suis descendu voir ce qui n'allait pas, et c'est là qu'on a vu qu'on s'était fait attaquer." Adrien Ravanat, l'éleveur de 29 ans à la tête d'un cheptel de 70 bêtes, raconte cette macabre découverte. Trois brebis mortes, dix autres blessées, dont certaines à l'agonie. "On a dû en euthanasier trois de plus." Les sept survivantes ne sont pas tirées d'affaire : "quatre ont la trachée touchée, je ne suis vraiment pas sûr de les sauver". Et l'éleveur craint encore des pertes : "Ces brebis étaient gestantes, or il faut savoir qu'après un tel stress, les animaux risquent d'avorter. Même celles qui ne sont pas blessées." Il est d'autant plus en colère que le ou les prédateurs n'ont dévoré qu'une seule carcasse, et se sont contentés de tuer ou de blesser les autres. "C'est trop de brebis touchées pour trop peu de consommées. On dirait que c'est un jeu pour eux d'attaquer autant de bêtes. C'est assez atroce de se dire que six sont mortes mais qu'une seule a été dévorée."

TÉMOIGNAGE - Adrien Ravanat raconte la découverte de l'attaque, dimanche 1er août Copier

Une des brebis d'Adrien Ravanat, tuée le week-end dernier. - Adrien Ravanat

"Étant proche des maisons, je ne pensais pas que le loup attaquerait à cet endroit-là"

Aujourd'hui, Adrien Ravanat a rassemblé ses autres brebis dans la même parcelle. Celles du lot attaqué se remettent de leurs émotions au chaud, à l'abri rassurant de la bergerie. Les sept blessées, tondues et enduites de désinfectant bleu, sont sous antibiotiques et un peu apathiques. Pourquoi ne pas toutes les rentrer la nuit ? "On pourrait le faire, mais ça nous rajouterait des contraintes énormes. Ça fonctionne si on est sur des parcelles proches de la bergerie, mais si on s'éloigne en alpage à deux ou trois kilomètres, et qu'il faut faire cet aller-retour tous les jours, ça représente des heures et des heures de travail en plus chaque jour." Impossible pour lui qui exerce un autre métier en parallèle, celui de boucher.

Cette brebis, blessée à la gorge, n'a pas toutes ses chances de survie. © Radio France - Lisa Guyenne

L'éleveur possède également deux patous pour garder ses brebis. Mais le week-end de l'attaque, les chiens de défense étaient mobilisés sur un autre lot du cheptel, placé plus en forêt. "Étant proche des maisons, je ne pensais pas que le loup attaquerait à cet endroit-là." Il est vrai que les premières habitations sont juste au-dessus du pré. "J'ai retrouvé une brebis tuée à cinq mètres de la maison du voisin. Les loups seraient passés dans sa cour, c'était pareil." Son parc est pourtant électrifié, mais ça n'a pas suffi non plus. "Ils sautent les clôtures." Ce n'est pas la première attaque qu'il subit : la première a eu lieu en 2015, et depuis, son troupeau est visé une ou deux fois par an. "Mais ça n'avait jamais été aussi meurtrier que maintenant."

Les traces bleues sont celles du désinfectant appliqué sur les plaies. La brebis de gauche, dont la joue est très enflée, a été mordue à la trachée et il n'est pas sûr qu'elle survive. © Radio France - Lisa Guyenne

"On attend toujours que ce soit chaotique pour réagir"

Cet été, c'est déjà la deuxième attaque en trois semaines. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, Adrien Ravanat a perdu trois autres bêtes sur une parcelle proche de la maison de ses parents. Suite à cette attaque, la préfecture a délivré une autorisation de tir de défense, reconduite après la seconde attaque. Elle autorise un chasseur seul à patrouiller la nuit et tirer pour protéger le troupeau en cas d'attaque. Mais l'éleveur ne se sent pas assez soutenu. "Le dialogue autour du loup est hyper sensible. De toutes façons, il est implanté. Il faut qu'on nous donne les moyens de nous défendre, et pas seulement attendre de se faire attaquer une, deux, trois fois. Aujourd'hui, tous les éleveurs sont en colère et on ne se sent pas forcément compris. On attend toujours que ce soit chaotique pour réagir." En cas de nouvelle attaque, "j'espère qu'on aura droit à un tir de prélèvement".

L'éleveur est atterré mais refuse d'être fataliste. "Ce n'est jamais évident de se faire dévorer des animaux. Mais maintenant, c'est notre quotidien. Il faut qu'on fasse avec, mais en plus il faudrait qu'on le fasse sans rien dire. C'est trop compliqué. Il faut que les choses bougent, ce n'est plus possible."