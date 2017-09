Ils étaient une poignée d'Insoumis à sillonner Avignon ce samedi

Les militants de La France Insoumise mais aussi du NPA étaient une vingtaine ce samedi matin Place des Carmes à Avignon pour un « concert » de casseroles. C’est Jean-Luc Mélenchon, le leader des insoumis, qui était à l’initiative de cette manifestation sonore partout en France.

« Vous nous empêchez de rêver, alors nous allons vous empêcher de dormir !"». C’est par cette phrase que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon lance les hostilités le 23 septembre dernier en visant le gouvernement. « Vous prendrez des casseroles pour faire le plus de bruit possible, là où vous pensez que c'est bien de le faire » et le message est arrivé jusqu'à Avignon. Ce samedi, ils étaient une vingtaine, casseroles à la main, à traverser le centre-ville.

Casseroles et slogans sont prêts © Radio France - Nina Valette

Des manifestants - musiciens d'un jour - qui ont sillonné la ville, parfois sous les applaudissements des passants, les coups de klaxons et mais aussi sous les hués des avignonnais :« Laissez-lui sa chance au pauvre Macron, il n'a encore rien fait », hurle un retraité après le passage du petit cortège. D’ailleurs le cortège est plutôt réduit malgré un mail envoyé à plus de 400 personnes.

Les pancartes sont délaissées au profit des casseroles © Radio France - Nina Valette

Peu importe la fréquentation du côté des manifestants, le discours est toujours le même, ils protestent contre la baisse des APL (Aide personnalisée au logement), les ordonnances réformant le code du travail... Philippe était dans la manifestation :

Philippe Pascal - Référent France Insoumise au micro France Bleu Vaucluse Copier

Les opposants à la politique du gouvernement promettent de remettre le couvert rapidement.