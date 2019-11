Ils font la grève du chômage : des demandeurs d'emploi de la Vienne se mobilisent pour retrouver du travail

"Grève du chômage", un bel oxymore pour les actions des demandeurs d'emploi organisées jeudi 7 novembre à Grand Poitiers et dans le Châtelleraudais. Une journée à l'initiative de l'association nationale TZCLD ("Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée") qui a lieu pour la première fois dans la Vienne. Objectif pour ces chômeurs de longue durée : mettre leurs compétences au service du territoire.

"Quand les salariés ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, ils font la grève du travail, et quand les chômeurs de longue durée ne sont pas satisfaits de cette privation d'emploi, ils font la grève du chômage". C'est aussi simple que ça, la grève du chômage pour Dalida Kachan, chargée du projet territoire zéro chômeurs à Grand Poitiers au CAPEE (Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et l'Entraide)

En participant à des actions bénévolement, comme nettoyer des voitures ou organiser une friperie, les demandeurs d'emploi mettent en avant leurs compétences. Toute la journée est organisée par des collectif qui présentent aussi leur territoire à la deuxième vague d'expérimentation du territoire zéro chômeur. A Grand Poitiers, la CAPEE travaille main dans al main avec les centres socio-culturels et les structures d'insertion ; dans le châtelleraudais, c'est TOPE 5, une association réunissant Cenon sur Vienne, Colombier, Naintré, Scorbé Clairvaux et Thuré qui organise cette journée.

Cette journée permet aussi de prouver que les demandeurs d'emploi ne sont pas au chômage par choix. C'est le coup de gueule que veut passer Patricia Tashet. Elle est au chômage depuis 2012 car elle touche l'allocation adulte handicapé.

Ils nous prennent pour des moins que rien et ça me blesse. Moi j'ai envie de travailler, j'aime rendre service et je suis valide.