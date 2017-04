Ils font le Buzz, Carmen à l'Opéra de Rennes, le ZooParc de Trégomeur, le navire EnergyObserver et son tour du monde

Dans le Buzz Armorique, l'Opéra de Rennes lance une application pour vivre l'expérience Carmen, le ZooParc de Trégomeur appelle aux contributions pour accueillir deux lions d'Asie, Energy Observer, premier navire hydrogène part de Saint-Malo pour un tour du monde de six ans.

Une application pour partager son expérience de Carmen à l'Opéra de Rennes

Carmen sur scène et sur écran, ce sera le 8 juin prochain ! Capté sur la scène de l'opéra de Rennes, le spectacle sera diffusé en direct sur écran géant sur la place de la mairie, aux champs libres, à la patinoire de Rennes, mais aussi dans une vingtaine de villes bretonnes de Loudéac à Redon.

Pour cette nouvelle édition, outre la prouesse technologique avec du son et de l'image en 3D, il y aura encore des nouveautés technologiques, avec un jeu interactif dans une maquette 3D, une captation à 360°, le public pourra également utiliser une application pour mieux partager l'événement. Elle s'appelle Eqwall elle est téléchargeable dès maintenant, et propose déjà des services, comme l'explique Roxane Bairaguy de l'entreprise brestoise qui l'a mise au point.

L’Opéra de Rennes distribuera aussi un tatouage éphémère à l’effigie du cœur de l’affiche de Carmen. À la clef, un concours photo, pour gagner deux places pour suivre Carmen au plus près des équipes.

Cette année, nous vous distribuons des tatouages éphémères #Carmen2017 ! Et nous organisons le concours #TattooCarmen 💉♥️💃🏻 pic.twitter.com/DsWZgUEY9V — Opéra de Rennes (@OperadeRennes) April 6, 2017

Le ZooParc de Trégomeur en appelle aux contributions des internautes

Et ce, pour un projet assez exceptionnel : accueillir deux lions d'Asie. Il s'agit d'une espèce en grand danger, très menacée, il en resterait moins de 500 spécimens dans la nature. Un projet d'envergure pour fêter les 10 ans du ZooParc, qui a ouvert le 28 avril 2007.

Le zoo reçoit le soutien de la CCI des Côtes d'Armor - DR

Le parc a besoin d'aide pour faire les investissements nécessaires, 300 mille euros pour construire un enclos aux normes, des clôtures enterrées notamment. Pour ce faire ils se sont fixés un objectif de 4 000 euros pour financer leur transport.

La campagne de crowdfunding AdopteTonLion.com se termine aujourd'hui. Si vous choisissez de parrainer un des lions qui arrive, vous recevez en échange régulièrement des nouvelles, des photos... Neuf paliers sont proposés, de 5 € à 200 €. Si vous êtes généreux, et versez 200 euros, vous pourrez découvrir en avant-première les lions et leur habitat. Ce vendredi matin 3 846 euros avaient été récoltés, soit 96% de l'objectif. A votre bon cœur !

Energy Observer entame bientôt son tour du monde de 6 ans !

Le premier navire hydrogène sera présenté ce samedi 8 et mis à l'eau vendredi 14 avril à Saint-Malo. On peut déjà profiter de la vidéo teasing.

C'est le premier bateau autonome en énergie et sans émission de gaz à effet de serre, ni particules fines, propulsé donc à l’hydrogène et aux énergies renouvelables. Un défi humain et technologique à ne pas rater donc vendredi 14 avril puisqu'il part en tour du monde pour 6 ans !

Une campagne politique lancée sur internet...

Daniel Crueff, maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), a décidé de lancer sa campagne pour les législatives dans la 2e circonscrition d'Ille et vilaine... sur les réseaux sociaux ! On l'apprend dans un tweet où l'élu explique sa décision depuis ... Copenhague !

Je suis candidat aux élections législatives 2017 de la 2ème circonscription d'Ille et Vilaine ! https://t.co/1fqQvzccTM pic.twitter.com/eQlapih74e — Daniel Cueff (@DanielCueff) April 6, 2017

Daniel Cueff évoque les grands axes de sa campagne, il parle notamment mobilité urbaine et explique vouloir s'inspirer de l'exemple danois.