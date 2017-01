Ils font le Buzz : Jean Le Cam félicite Le Cléac'h, la gifle de Valls en chanson, un contrôleur SNCF adepte de Twitter

Dans le Buzz Armorique ce jeudi, le message du skipper Jean Le Cam à Armel Le Cléac'h, chanson sur la gifle de Manuel Valls à Lamballe, et un contrôleur de la SNCF accroc à Twitter.

Le message de Jean Le Cam à Armel Le Cléac'h

74 jours, 3 heures, 35 minutes, formidable record du skipper Armel Le Cléac'h et les félicitations n'ont pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux.

La Marine nationale a fait très fort en publiant une photo sur le pont du Nivôse, navire qui a croisé Armel Le Cléac'h au large des îles Kerguelen. L'équipage a pris la pose avec des panneaux formant ensemble les mots "Bravo Armel" !

[#BravoArmel] Après leur rencontre hors du commun au large des Kerguelen (J-25 du #VG2016), l'équipage du Nivôse félicite Armel Le Cléac'h pic.twitter.com/0vWP11PajO — Marine nationale (@MarineNationale) January 19, 2017

Mais la palme revient au skipper finistérien Jean Le cam, toujours en course qui s'est fendu d'une petite vidéo pour son camarade.

Bravo Armel on a perdu à #Trafalgar mais on a gagné au #VG2016 l'honneur est sauf @VendeeGlobe pic.twitter.com/COtAntvSIz — Jean Le Cam (@JeanLecam) January 19, 2017

La claque de Manuel Valls en chanson

Le fameux soufflet de Lamballe infligé à Manuel Valls lors de sa visite en Bretagne, et bien ça inspire un jeune artiste du nom de Franjo Reno vous pouvez le retrouver sur Facebook. Sa spécialité ce sont les chansons satiriques, celle-ci s'intitule sobrement "la gifle de Manuel Valls".

Un contrôleur de la SNCF adepte de Twitter

Stéphane travaille à la SNCF depuis 18 ans, et depuis 2006 il est à bord des TGV entre Paris et la Bretagne, et sur les réseaux sociaux puisque depuis 2 ans, il a décidé d'informer lui même les passagers via son compte Twitter PM733.