Ils font le Buzz : la canicule, la pétition contre les méthodes de la police rennaise et le feu d'artifice du 14 juillet

Dans le Buzz Armorique de ce mercredi 21 juin, on récolte notamment les doléances des Bretons et des Bretonnes sous les températures caniculaires... Ils n'en peuvent plus !

La chaleur écrase les Bretons ! Et ça ne devrait pas s'arranger en ce mercredi 21 juin : l'Ille-et-Vilaine est toujours placée en vigilance orange par Météo France. On prévoit 34 à Rennes, Janzé et Liffré, 33 à Fougères et à Redon. Des températures à la hausse, alors que la vieille, sur Twitter, les Bretons et les Bretonnes confiaient déjà ne plus en pouvoir !

Cela fait 2 jours que nous sommes dans l'inconnu !!! 35°c📈🌡️😕#Bretagne pic.twitter.com/kerpnmwAcU — Péron Renan 🏰🐘❤️ (@Karent_Kat) June 19, 2017

Deux mois après, la manifestation du 27 avril à Rennes fait encore parler

Souvenez vous, c'était pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Lors d'une manifestation "ni Le Pen ni Macron", un motard de la police avait sorti son arme pour éloigner les militants qui s'en prenaient à lui. Dimanche, des intellectuels ont publié une tribune dans le journal Libération. Ils estiment que "Rennes devient une sorte de laboratoire pour des formes de répressions de plus en plus affranchies des garanties gagnées par des siècles de luttes sociales et politiques." Ils s'en prennent aux méthodes de la justice. Certaines des 7 personnes interpellées ont été placées en prison en attendant le procès. Il a d'ailleurs lieu ce mercredi. Le texte est accompagné d'une pétition en ligne qui comptabilise déjà plus 4000 signataires. Cette tribune n'a pas plu à la police nationale qui, sur son compte Twitter, a décidé de répondre en publiant 4 photos inédites de la manifestation et du policier qui se fait prendre à partie.

[REPONSE] @libe Après la tribune publiée ce jour, pour être complet et comprendre les événements qui ont précédé, consultez les photos ⬇️ pic.twitter.com/ArehXkQ9op — Police Nationale (@PoliceNationale) June 19, 2017

Quelle musique pour le bouquet final ?

La métropole de Rennes vous propose de voter pour votre morceau préféré ! Il accompagnera le bouquet final du feu d'artifice du 13 juillet, tiré depuis le stade de la Bellangerais, à 23h15... Vous avez le choix entre 3 extraits. Pour voter, ça se passe par ici !