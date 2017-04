Ils font le Buzz, Qwant.bzh, le Breton le plus rapide en kite surf, un duel de chefs sur le concours Destination Rennes

Dans le Buzz Armorique, le moteur de recherche français Qwant lance sa version bretonne en .bzh, un Breton bat le record de vitesse en kite-surf, et l'office du tourisme de Rennes lance un concours sur internet pour gagner un weekend dans la capitale bretonne.

Qwant, le "Google français"... à la sauce bretonne !

Il s'agit d'un moteur de recherche sur internet qui existe depuis 2015, établi en France, et qui surtout protège vos données personnelles et donc votre vie privée ! Qwant s'engage à ne pas croiser vos recherches sur internet et à ne pas les garder. Il y a certes de la pub sur Qwant, comme on peut en voir sur Google, mais de la pub uniquement autour de votre recherche actuelle et non pas sur celles effectuées des jours voire des semaines avant.

Le moteur de recherche a désormais son .bzh - Capture d'écran

Et nouveauté, depuis ce mercredi, Qwant a sa version bretonne ! Le moteur de recherche vient en effet de passer au breton. Cela donne www.qwant.bzh. Avec donc une interface en breton, que vous pouvez évidemment mettre en français. Et quand on fait une recherche on obtient d'abord des réponses issus de Bretagne ou avec un point de vue breton. A terme il y aura aussi des pubs, mais avec des produits bretons. Un vrai plus donc pour l'économie de notre région et pour son rayonnement.

La Bretagne est la 2ème région avec la Corse a avoir son version de Qwant. Elle a été présentée hier soir lors de la CamBuzz organisé par Digital Saint Malo.

Un record de vitesse en kite-surf pour Christophe Ballois

Les fans de glisse connaissent Christophe Ballois. Ce Rennais vient d'établir un record de vitesse en Bretagne le 29 mars dernier. Au large de Goulven dans le Finistère, le Breton a atteint les 46.63 noeuds soit plus de 86km/h !

En musique, Chris Ballois partage son exploit en vidéo sur Twitter, Facebook et Youtube... on prend donc la mer et le vent avec lui à toute vitesse

Vmax 46,63 nds en Bretagne le 29 mars 2017 à Goulven(29) gun de vitesse tribord & aile à caisson Diablo F-one 10m2

https://t.co/d71mj9ragm — Chris BALLOIS (@Chris_BALLOIS) April 4, 2017

Un double exploit quand on sait que le champion de glisse est né sans avant bras gauche... il tient donc son kit d'une seule main !

Un concours lancé sur Facebook et Twitter par l'office de tourisme de Rennes

On peut gagner un week-end à Rennes avec le transport, l'hébergement, et deux repas dans deux restaurants de la ville: Ima de Julien Lemarié et le Bistrot l'Arsouille de Christophe Gauchet. C'est à gagner pour début juillet, et pour cela il faut aller sur le site de Destination Rennes ou sur la page Facebook ou le compte Twitter Rennes Tourisme...

Et pour nous donner envie de jouer, une vidéo a été réalisée avec les deux chefs bretons, Julien et Chris qui s'affrontent à la mode western...