Ils font le Buzz : Renn'explore, Smiile et le site du département d'Ille-et-Vilaine !

Dans le Buzz Armorique de ce mardi 31 janvier notamment, une chasse au trésor grandeur nature organisée dans la capitale bretonne : ça s'appelle Renn'explore et c'est samedi !

Une grande chasse au trésor à Rennes grâce à Facebook ! C'est l'idée de 4 étudiantes en DUT Carrières Sociales à Rennes 1. Dans le cadre de leur dernière année, elles organisent cet événement qui débutera ce samedi 4 février. Le but de Renn'explore : se lancer dans une quête dans le centre-ville de Rennes. D'habitude, ceux qui se lancent à la recherche du trésor se dirigent via GPS. Cette fois, vous devrez vous rendre sur la page Facebook de l'événement pour trouver le lieu du premier indice caché dans une petite boîte. Attention : il peut se trouver n'importe où sur le mobilier urbain ! Une fois trouvé, cet indice vous fera deviner le lieu du deuxième et ainsi de suite... A chaque étape, vous pourrez découvrir grâce au jeu l'histoire du lieu dans lequel vous vous trouvez. Pas de limitation de durée, tant que les gens jouent le jeu et laissent les petites boîtes, tout le monde peut jouer !

" Mon p"tit voisinage" évolue !

Mon p'tit voisinnage s'appelle désormais Smiile ! L'entreprise basée à Saint-Malo est l'un des premiers réseaux qui met en relation des voisins sur internet. On vous en avait déjà parlé dans le Buzz. La plateforme d'entraide et de partage créée en 2014 compte maintenant plus de 230 000 utilisateurs en France. Sur ce réseau de proximité, on peut trouver accès à des services collaboratifs (des bons plans et autres échanges de bons procédés entre voisins), les acteurs du consommer local, les élus... La plateforme permet donc de connecter entre eux les habitants d'un quartier pour les relier aux commerçants, collectivités, associations, bailleurs sociaux de leur zone géographique. Smiile compte maintenant s'agrandir encore un peu plus et devenir non plus seulement national mais européen, à l'horizon des prochains mois. L'application est gratuite !

Le département d'Ille-et-Vilaine cherche... des testeurs !

Le département d'Ille-et-Vilaine fait évoluer son site internet et va développer une nouvelle maquette. Et pour ça, il a besoin de testeurs ! L'idée est de rendre le site plus clair et plus lisible. Le département cherche donc une trentaine de personnes pour tester, critiquer, décortiquer tous les problèmes potentiels sur son site et évaluer les différentes maquettes envisagées. Une rencontre sera organisée lundi prochain au collège Anne de Bretagne à Rennes. Il faut compter 45 minutes pour venir tester les maquettes. Si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi sur le site www.ille-et-vilaine.fr/test.