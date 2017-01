Ils font le Buzz : un site de petites annonces pour les Bretons, Fidbak, et le cèdre de Pordic

Dans le Buzz Armorique, leBonBreizh.com, un site de petites annonces réservés aux Bretons ; un site pour aider les demandeurs d'emploi à réclamer des retours de la part des recruteurs, et une pétition en ligne pour sauver le cèdre de Pordic.

Un site de petites annonces 100% Breizh

Il est en ligne depuis cette semaine et ça s'appelle LeBonBreizh.com, un nom largement inspiré du numero 1 en la matière : Le Bon Coin. Le principe est le même : on vend de tout et on achète de tout annonces sont gratuites, avec ou sans photos. Mais si c'est urgent vous pouvez payer quelques euros pour que l'annonce soit mise en avant. La différence, c'est que leBonBreizh.com est réservé aux Bretons : l'idée des créateurs c'est de mettre en place un outil de confiance, local, pour éviter les arnaques - limiter les annonces à la région, ça veut dire que vous pouvez vous rendre sur place pour voir la marchandise avant de l'acheter par exemple. Toutes les infos sont sur www.lebonbreizh.com ou sur la page Facebook du même nom, avec un petit bémol : le site est victime de son succès, donc il y a quelques bug, mais les créateurs promettent que ça va rentrer très vite dans l'ordre : un tout petit peu de patience !

Un site Internet pour aider les demandeurs d'emploi à obtenir des retours des recruteurs

Son nom, c'est Fidbak, et il a été créé par deux Bretons, Stéphane et Xavier, qui travaillent depuis plusieurs années dans le domaine de l'insertion et de la formation professionnelle dans le Morbihan. Leur constat : quand on cherche du travail, l'un des problèmes pour les candidats, c'est de ne pas recevoir de réponses des recruteurs ou des réponses trop impersonnelles ; pourtant, avoir des retours (du "feedback" en anglais) c'est pourtant très utile pour progresser expliquent les deux amis, d'où la création de Fidbak. Voici les explications de Stéphane, l'un des créateurs :

Fidbak, c'est un service gratuit en ligne pour aider les demandeurs d'emploi à relancer un recruteur après un entretien. Il est disponible désormais sur le portail de pole emploi www.emploi-store.fr.

Mobilisation en ligne pour sauver le cèdre de Pordic

Cet arbre situé en centre ville et qui a 55 ans doit être abattu pour deux places de parking et un projet immobilier. Ce jeudi, des riverains se sont mobilisés pour stopper l'abattage, mais le maire tient à son projet. Cette mobilisation pour sauver le cèdre va donc continuer sur le terrain, mais aussi sur le web avec une pétition en ligne : elle est à retrouver sur le site cyberacteurs.org, ça s'appelle "Sauvons le cèdre de Pordic". Elle compte ce vendredi matin près de 3.570 signatures.