Elles font une fausse collecte alimentaire en se faisant passer pour une association

Vendredi dans les alentours d'Aubagne, deux femmes se sont faites passer pour les bénévoles d'une association humanitaire connue, dans un supermarché. Quatre heures plus tard, les deux escrocs sont reparties avec plus de 200 kilos de nourriture généreusement offerte par les clients.

Elles se font passer pour des bénévoles... Et font une fausse collecte alimentaire ! Dans les alentours d'Aubagne vendredi, deux femmes "d'un certain âge" se rendent dans un supermarché et disent faire partie d'une association humanitaire qui collecte de la nourriture. Le magasin ne se méfie pas : il a l'habitude d'organiser des collectes avec cette association.

Les sois-disant bénévoles n'ont pas de logo ou de vêtements de l'association en question, mais disent que la responsable va arriver. Le stratagème va durer quatre heures, les clients défilent, donnent, et finalement, les deux femmes repartiront libres avec... plus de 200 kilos de nourriture ! "Ces personnes sont sans scrupule ! Des usurpateurs qui utilisent la détresse et la situation actuelle pour détourner la générosité des gens" s'exclame Gisèle, la responsable en question, très en colère. Elle préfère taire le nom de l'association et de celui du supermarché.

Ce ne sont pas des gens qui ont faim qui ont fait ça mais des gens qui ont l'habitude d'escroquer

"Les vrais bénévoles de ces associations ont des signes extérieurs qui justifient leur responsabilité dans les associations. Si vous voyez des personnes faire une collecte alimentaire sans les logos, les affiches etc, faites une photo ou appelez la police, ou l'association pour laquelle soi-disant elles se présentent" prévient Gisèle, qui veut éviter d'autres escroqueries"D'un autre côté on me dit que ce sont peut être des gens qui ont faim. Mais le gens qui ont faim ont souvent honte de venir demander. Donc ce ne sont pas des gens qui ont faim qui ont fait ça, mais des gens qui ont l'habitude d'escroquer"