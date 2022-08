Ils imitent le cri du loup pour repérer d'éventuels louveteaux sur le plateau du Larzac

Ils vont imiter le cri du loup pour en savoir plus sur la présence d'une éventuelle meute dans le Larzac. Des agents de l'office français de la biodiversité (OFB) se mobilisent ce jeudi soir pour la troisième fois de l'été pour une opération un peu particulière : imiter le loup et écouter s'il y a des réponses. Cette méthode empirique peut prêter à sourire, mais c'est la seule connue à ce jour et elle a fait ses preuves dans les Alpes.

Depuis la découverte du cadavre d'un louveteau mi juillet, tout le monde veut en savoir plus. Ce louveteau a été retrouvé par une agricultrice près des Rives (qui fait l'objet depuis de nombreuses menaces de tout bord, pro et anti-loups), un bébé loup maigre et plein de parasites, rien de très surprenant, 40 % des louveteaux ne passent pas la première année. Des analyses sont en cours pour savoir s'il s'agit du bébé de la louve déjà repérée sur le Larzac, les experts ont déjà retrouvé des poils de cette femelle et possèdent donc son ADN.

Les agents veulent savoir si une meute s'est formée sur le Larzac, ce serait une première dans cette région

Ce jeudi soir les agents de l'office de la biodiversité, mais aussi des chasseurs, des éleveurs, des gendarmes et des élus, une bonne cinquantaine de personnes vont donc pour la troisième fois , prendre des cônes de chantier et crier pour imiter le loup. L'idée est de savoir s'il y a du répondant, si d'autres louveteaux sont nés au printemps. Les 2 premières opérations n'ont pas permis de le déterminer. Il faut le faire vite car d'ici le mois d'octobre, le bébé loup aura un cri adulte, on ne pourra plus le distinguer de celui de sa mère par exemple. Si la présence d'une meute est avérée, ce serait la première du côté ouest du Rhône.

Dans l'Hérault on sait avec certitude qu'il y a deux loups sur le Larzac, un sur le Carroux mais qui ne s'attaque qu'au gibier sauvage et un dernier sur le massif du Somail Espinouse à la frontière avec le Tarn. La présence d'une éventuelle meute sur le Larzac inquiète les éleveurs, régulièrement touchés par des attaques de loup.

Je comprends le désarroi des éleveurs, mais nous devons aussi respecter la loi européenne

L'état finance l'achat de clôtures ou l'achat de chiens Patou pour se protéger, la préfecture a autorisé des tirs renforcésencadrés par des lieutenant de louveterie assermentés, mais même s'ils sont indemnisés lors des attaques, certains agriculteurs sont très éprouvés. "Sur le Larzac ou sur l'Espinouse nous avons une attaque tous les deux mois. Je rencontre des éleveurs parfois en détresse car même s'ils sont indemnisés, ils ne se lancent pas dans l'élevage pour recevoir des indemnités de l'Etat. Ils ne veulent pas tous être accompagnés par des chiens Patou, car ces chiens sont aussi parfois dangereux. La situation est difficile pour eux" explique Eric Suzanne, le sous-préfet de Lodève. "Je comprends leur désarroi mais nous sommes aussi sous la contrainte des lois européennes, le loup reste une espèce protégée. "

Du côté des défenseurs du loup, on regrette que des éleveurs participent à ces opérations de repérage de la meute. "Ils vont savoir avec certitude où les loups se trouvent et n'hésiteront pas à aller les éliminer eux-mêmes" s'inquiète Christian Perrenot de l'Association de Protection des Animaux Sauvages qui rappelle qu'une louve repérée en 2016 près de Rives n'a plus donné signe de vie depuis 4 ans. Lui reste persuadé qu'elle a été tuée. Il regrette aussi que localement, les communes ne profitent pas de cette aubaine d'avoir un loup sur le Larzac "en Italie, des photographes payent pour s'offrir des clichés de loups dans la nature, pour le tourisme, c'est une excellente nouvelle"

Le sujet du loup reste sensible et presque tabou. Nous avions programmé un reportage avec les agents de l'office de la biodiversité ce jeudi soir sur cette opération de repérage de bébés loups sur le plateau du Larzac, mais tout a été annulé, décision prise au plus haut niveau. Un peu de transparence permettrait cependant d'éviter les fantasmes et les rumeurs qui courent sur le Larzac.

