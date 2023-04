Ils intègrent la police dans leur temps libre, portrait croisé de deux réservistes Valenciennois

Ludivine a 47 ans, Clément 21. Leur point commun : tous les deux veulent s'engager auprès de la police, après avoir choisi une toute autre voie de carrière professionnelle. Lors de leurs soirées, week-ends ou jours fériés, ils prêteront main forte aux forces de l'ordre du commissariat de Lille-Sud. Pas de concours à passer et la formation est rapide : un mois en tout, avec deux semaines durant lesquelles ils apprennent les gestes de bases : manier une arme, techniques d'intervention. Cette semaine, ces deux Valenciennois ont suivi la dernière partie de leur formation de réserviste avant de pouvoir enfiler l'uniforme.

Pour venir en aide aux femmes

Pas un jour ne se passe sans que les forces de police du Pas-de-Calais soient appelés pour des violences conjugales . Dans cette avant dernière étape de la formation d'un mois, deux après-midis ont été consacré aux violences intrafamiliales, aux violences sexistes et sexuels. Une problématique à laquelle Ludivine est particulièrement sensible.

" C'est une situation que j'ai connue." Ses yeux bleus maquillés d'un noir charbon ne baissent pas le regard. "Quand j'étais plus jeune je disais : « oui bon les femmes battues...», mais non. Je sais maintenant que la femme ne peut pas partir comme ça quand elle est sous emprise. C'était il y a très longtemps et ça a duré 5 ans."

Cette Valenciennoise est conductrice de car dans une agence depuis plus de vingt-ans. C'est en partie pour venir en aide aux femmes qu'elle a décidé d'intégrer la police en tant que réserviste. "Je sais que lorsqu'on va au commissariat on a honte. Mais il ne faut pas."

"Je suis passée à autre chose et c'est une force maintenant." Pendant cette formation, Ludivine a été initiée le temps de quelques heures à appréhender l'intimité des victimes, s'en occuper, mais aussi prendre en charge l'agresseur. "Si veux apporter mon aide à des victimes que ce soit hommes ou femmes, leur dire vous n'êtes pas seules et les aider à passer le cap. C'est une très grande fierté en ça de porter l'uniforme", ponctue-t-elle.

Pour vivre un rêve d'enfant

Comme Ludivine, Clément commencera en tant que policier adjoint réserviste. Ils auront ensuite ont la possibilité de monter en grade et de devenir gardien de la paix réserviste, puis brigadier réserviste. Clément, lui sait qu'il veut devenir sous-officier de police depuis le berceau. " Je veux servir mon pays, ma patrie." Mais comme beaucoup de jeunes à la sortie du bac, ce Valenciennois a préféré poursuivre ses études par sécurité. "Pour tout vous avouer si le métier était bien payé, je pense que je serai vraiment parti dans la police à 18 ans parce que c'est vraiment ma passion."

Aujourd'hui, il est étudiant en école de commerce à Lille. Après quatre années d'études, il a finalement sauté le pas en mars dernier en s'inscrivant dans la formation. "J'ai vu simplement la pub à la télé, je me suis renseigné sur internet et je me suis inscrit sur le site de la police nationale en remplissant un dossier."

Pendant deux semaines de formations dispensés par des CRS, il a appris le maniement de l'arme, gestes techniques d'intervention, les gestes de base des policiers. "Je n'ai pas vraiment d'appréhensions encore, j'ai encore plein de découvertes à faire, l'inconnu je vais le vivre au jour le jour. En fait quand on échange avec les moniteurs, les encadrants et autres, on se rend compte, qu'on n'a pas avoir peur parce qu'ils sont là, ils sont soudés. Et puis...la fierté de servir le pays c'est une belle institution la police donc je suis fier, très fier."