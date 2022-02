Ils manifestent contre la fermeture de l'école de musique à Blaye

"Non à la fermeture de l'école de musique", pouvait-on lire sur une affiche accrochée sur un des murs de la citadelle de Blaye, ce samedi. 300 personnes se sont réunies pour protester en musique contre le projet de la communauté de communes de Blaye (CCB) de changer le statut de l'école de musique intercommunale vers l'associatif.

Actuellement un enseignement académique est enseigné au sein de l'école de musique de Blaye qui compte 160 élèves, Yoann Brossard, le vice-président en charge de la culture au sein de la communauté de communes, explique que changer de statut a pour objectif d'attirer plus d'élèves. Avec un enseignement académique certaines catégories d'élèves sont exclus selon lui, or "les enfants veulent s'amuser en faisant de la musique". En passant au statut associatif, il assure que les cours seront accessibles à un plus grand nombre d'enfants.

Mobilisation en musique

Mais certains enfants ne sont pas de cet avis. Cécile passe plusieurs heures par semaine à l'école de musique pour faire du saxophone. Elle était présente dans l'orchestre ce samedi pour montrer qu'elle ne veut pas de ce changement. Les enfants avaient même organisé une manifestation la semaine dernière, à l'initiative de Milo, 12 ans.

Les parents d'élèves se sont constitués en association. Fa Si La Blaye regroupe ceux qui s'opposent à ce changement de statut. La difficulté pour sa présidente, Marie-Noëlle Gelay, c'est de trouver le financement. "Si c'est une réelle volonté de passer le statut de l'école en associatif, ça veut dire qu'elle va perdre la majorité de ses subventions". Actuellement, 90% du budget culture de la CCB est dédié à l'éducation musicale, soit 300 000 euros environ. Si le changement de statut est validé lors du prochain conseil communautaire le 2 mars. Ca veut dire que l'école rouvrira en septembre prochain sous un statut associatif. Ce qui laisse peu de temps pour trouver des financements selon la présidente de Fa Si La Blaye.

La CCB explique que l'argent sera redistribué d'une façon plus équitable entre toutes les activités artistiques, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque la musique aspirait la majorité du budget.