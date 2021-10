"Tu chasses où ?", une plateforme en ligne pour trouver un terrain de chasse

Loup et Montaine veulent partager leur vision de la chasse "durable et respectueuse" à travers une plateforme pour mettre en lien les chasseurs qui cherchent où chasser et ceux qui proposent des terrains.

"Une plateforme en ligne, gratuite et pour promouvoir une chasse sauvage", ce sont les deux fondamentaux de Loup et Montaine Vanier. "Tu chasses où ?", c'est un site internet avec des annonces de location de territoires de chasse. "Est indiqué à la fois le montant de la location, les équipements sur place et des photos, mais aussi le type de chasse pratiquée et la composition de l'équipe de chasse", explique Montaine. Agés de 29 et 25 ans, les deux frère et soeur ont remarqué que leurs amis étaient sensibles à la chasse qu'ils défendent, mais peinent à trouver des équipes mixtes ou avec des jeunes de leur âge.

Une charte de bonne conduite

Avant chaque annonce ou chaque demande de chasseur, Loup passe un coup de fil : "nous souhaitons nous assurer que les uns et les autres respectent notre charte. La chasse doit être sauvage" explique-t-il. "Et les chasseurs doivent accepter qu'ils ne trouveront peut être pas d'animaux" précise Montaine, pour qui la chasse n'est pas seulement "l'acte de tirer, c'est aussi la débrouille, passer un moment entre amis et se retrouver dans la nature".

Une idée née du confinement

C'est pendant le confinement que nait l'idée, tous les deux retournent chez leurs parents en Sologne et redécouvrent leur chance, comme ils l'expliquent : "on s'est dit que des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un territoire de chasse à proximité". Le site internet propose déjà des terrains dans toutes les régions métropolitaines, avec une trentaine de réservations par mois. Tous les deux espèrent s'ouvrir à l'Europe dès que possible.