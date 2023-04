"Ils n'ont jamais arrêté", à Laval les clients continuent d'acheter des vinyles

Avec plus de cinq millions de vinyles vendus en France en 2021 selon le Syndicat national de l’édition phonographique, soit trois fois plus qu'en 2016, les 33 et 45 tours sont toujours à la mode. Dans sa boutique Hifimage, située près de la cathédrale de Laval, Gildas Charlès assiste même à un véritable retour du vinyle.

Mieux consommer la musique

"Un retour au plaisir d'écouter de la musique, de prendre son temps", constate le disquaire depuis la crise sanitaire. "On s'est retrouvé enfermé chez soi. On s'est dit 'tiens j'ai des vinyles, je vais les écouter'. On a réapprit à prendre plus de temps, mieux consommer la musique." Et ce n'est pas Thomas, client régulier de la boutique lavalloise, qui dirait le contraire. "J'ai acheté aussi pas mal de CD, mais j'ai toujours préféré le vinyle. Le son est quand même d'une qualité différente et aussi le type d'écoute, c'est-à-dire lancer le disque, écouter la face entière."

C'est justement la qualité du son qui a convaincu Stéphanie, novice en vinyle, à franchir la porte du magasin pour s'équiper en chaîne hifi. "J'ai écouté beaucoup de CD mais maintenant, c'est beaucoup des plateformes en ligne. Mais plus, j'en écoute et plus j'ai envie de me faire plaisir sur la qualité du son et je sais que le vinyle restitue quelque chose de particulier."

