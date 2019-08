Deux girondins nagent pour la construction d'une maison d'accueil pour les familles d'enfants malades à Pessac

Gironde, France

En traversant à la nage le détroit de Bonifacio Bertrand Blonsard et sa fille Violette se sont fixés comme objectif de récolter des fonds aux profits de l’association "Les Liens du cœur". Cette structure a pour but la construction d'une maison d'accueil pour les familles de malades à Pessac Haut-Lévêque. Pour y arriver le père et la fille se sont astreints à un entrainement de plusieurs mois en piscine et milieu naturel en Gironde comme au lac de Carcans Maubuisson. Deux heures de nage, sans palmes, par entrainement à raison de deux à trois fois par semaine, avec le soutien de toute la famille. Entre Sardaigne et Corse, Bertrand et Violette ont relevés ensemble ce défi le 3 juillet et nagés près de 15 kilomètres avec une bouée attachée autour de leur taille pour sécuriser au maximum leur traversée. Un bateau suivait, à son bord la maman de Violette, véritable coach pour sa fille, qui en nageant devait oublier sa phobie de l'immensité. Le défi est réussi même si les fonds escomptés sont moins importants qu'espérés, la cagnotte est toujours ouverte pour aider à récolter les fonds.

Comparaison entre les eaux fraîches du lac de Carcans en Gironde et les eaux chaudes de la Méditerranée, entre Sardaigne et Corse, pour Bertrant Blonsard et sa fille Violette. Un défi humanitaire. Copier

Les liens du coeur

L'association "Les liens du coeur" concentre autour de différents projets communs : médecins, cadres médicaux, patients, familles de patients et entreprises. Toutes ces personnes se mobilisent pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d’une malformation cardiaque. Cette association est présidée par le Pr. Jean-Benoît Thambo, chef du service des cardiopathies congénitales de l’hôpital Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux.