Morgane et Benoît sont les parents de Gabriel, deux ans et demi, atteint d’une leucémie rare. Ces Lorrains veulent rester auprès de leur enfant mais pour cela ils lancent un appel aux dons.

Nancy, France

Une fois n'est pas coutume, nous relayons cet appel aux dons de Benoit et Morgane, ce jeune couple de lorrains dont le fils Gabriel, âgé aujourd'hui de deux ans et demi est gravement malade. L'enfant est atteint d'une leucémie grave. Ses parents ont quasiment tout abandonné pour rester à ses côtés à l'hôpital d'enfants de Brabois à Nancy. La maman Morgane, infirmière de métier a dû arrêter de travailler et le père, Benoît, informaticien, a déjà consommé tous ses congés et les dons de RTT de ses collègues mais aujourd’hui, il ne s'imagine pas retourner au travail et rester loin de son fils.

Le couple a donc mis en place une cagnotte sur internet. L'argent collecté leur permettra de rester au chevet de Gabriel.

20.000 euros collectés en quelques jours

Ainsi, en quelques jours seulement, ils ont collecté plus qu'espéré, près de 20 000 euros, de quoi, mieux gérer la situation et payer les crédits, mais leur combat n'est pas terminé car Gabriel a fait une rechute qu’il supporte très mal explique sa mère « pour la première fois depuis 16 mois, Gabriel montre une immense fatigue » Les deux parents veulent l'accompagner dans cette lutte acharnée contre la maladie, la cagnotte le leur permet pour l’instant à la grande surprise de Benoît « je veux remercier tous ceux qui ont fait des dons, la somme collectée nous permet aujourd’hui de rester auprès de Gabriel mais les soins vont être longs, très longs et l’avenir est incertain donc nous continuons cette cagnotte ». Morgane, elle, ne cache pas son émotion quand elle évoque tous les messages de sympathie qu’elle a reçue « Il y a finalement encore beaucoup d’humanité dans ce monde difficile, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde nous soutenir. Nous sommes une armée contre cette maladie et nous continuerons à nous battre»

Si vous souhaitez participer à la cagnotte, voici l'adresse :

https://www\.leetchi\.com/c/solidarite\-de\-gabi\-26955921