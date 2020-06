Ils ont célébré le "premier mariage des deux confinés de Quimperlé"

"Vous êtes les premiers mariés post-Covid", s'amuse Michaël Quernez, le maire de Quimperlé (Finistère) lors de la cérémonie. C'est un grand jour pour Michaël et Kadija, les deux premiers mariés de la commune depuis mars et le début du confinement. "On est heureux, très heureux", confient les deux amoureux. Jusqu'au bout, ils sont restés confiants et n'ont pas songé à annuler le mariage. "Les alliance étaient prêtes, la robe était achetée et les invitations envoyées, ça aurait été compliqué de revenir en arrière", explique Annie, la mère du marié.

Les mariés ont quand même pu s'embrasser © Radio France - Roméo van Mastrigt

Un dispositif sanitaire strict pour la cérémonie

Pour la cérémonie civile, il aura fallu respecter quelques règles. Avant d'entrer dans la salle de cérémonie, chaque personne doit se laver les mains au gel hydroalcoolique. A l'intérieur, les chaises sont toutes espacées d'un mètre. Seuls les témoins et la famille très proche ont eu le droit d'assister à la cérémonie. Le reste des invités est forcé d'attendre dans le jardin de la mairie ou sur le parking. Gestes barrières ou pas, les deux mariés ont tout de même pu s'embrasser une fois le contrat de mariage signé.

Plusieurs mariages reportés

"C'est une vraie joie et une fierté de pouvoir célébrer à nouveau les mariages dans la commune", assure Michaël Quernez, le maire. Il y a chaque année plus de 40 mariages dans la commune. Une dizaine a été reportée dont 7 devraient avoir lieu l'année prochaine.