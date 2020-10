Déconfinement : ils décident de changer de cadre de vie et s'installent en Auvergne

Quitter l'agitation de la capitale pour travailler et vivre en Auvergne. La crise sanitaire et le confinement ont fini de les convaincre de changer de cadre de vie. C'est le cas de Steven, célibataire devenu allergique à la vie parisienne, passé par la plateforme de la start-up Laou.

La période de confinement a-t-elle rendue l'Auvergne plus attractive pour les actifs ? Oui, si l'on en croit la fréquentation touristique mais l'objectif est d'y revenir, voire de s'y installer. Et ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Des Franciliens en grande majorité. C'est le cas de Steven, 25 ans, arrivé à Clermont-Ferrand il y a quatre mois grâce à la plateforme Laou, une start-up (née à Clermont) chargée de trouver des candidats au déménagement pour le compte d'entreprises spécialisées dans l'informatique et les nouvelles technologies.

Steven a quitté la banlieue parisienne pour Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

Steven a quitté son petit appartement exigu et bruyant d'Asnières-sur-Seine en banlieue parisienne pour un 70 mètres carrés avec vue traversante dans la capitale auvergnate. Il est aujourd'hui développeur informatique dans la cybersécurité et a tout gagné en arrivant en Auvergne. "Mon travail se passait vraiment très mal, ma colocation aussi. J'ai démissionné le lendemain de l'annonce du confinement et je suis à attendre et regarder les destinations possibles (sur la plateforme Laou). Clermont était classée cinquième en terme de niveau et qualité de vie. C'était idéal pour moi. J'ai un meilleur travail et les gens sont beaucoup plus sympas. Le jour de mon entretien d'embauche, j'ai regardé une boulangère, elle m'a rendu un sourire. En comparaison avec Paris, c'est vraiment très différent. Le jeune développeur informatique, passionné de jeux vidéos, essaie de convertir même ses proches à l'Auvergne puisqu'il a conseillé à sa mère de venir vivre à Clermont-Ferrand.

En haut, le logement francilien de Steven, en bas son nouveau nid à Clermont © Radio France - Eric Le Bihan

Laou agit pour l'attractivité des territoires

"Trouver un job dans le digital... et t'installer sans bouger le petit doigt", voilà la promesse de Laou, une start-up fondée il y a quatre ans à Clermont-Ferrand par deux femmes Aurore Thibaud et Perrine Bailly. Charlotte Drault a fait rapidement partie de l'aventure et a cru au concept dès le début. Mettre en valeur les territoires et agir sur leur attractivité en proposant via une plateforme en ligne de changer de cadre de vie professionnelle. Les clients sont des entreprises spécialisées dans l'informatique et les nouvelles technologies. Il n'y a plus qu'à rechercher et convaincre les candidats.

Charlotte Drault une des salariés de Laou © Radio France - Eric Le Bihan

La crise sanitaire n'a fait que confirmer et amplifier cette tendance des Franciliens à vouloir fuir les nuisances de la capitale. "La tendance à laquelle on croyait depuis quelques années est en train de se confirmer et d'exploser, aujourd'hui on a de plus en cas de candidats qui s'inscrivent chez nous pour qu'on les accompagne dans un projet de déménagement pour accéder à un meilleur cadre de vie", se félicite Charlotte Drault. "La première mission est de les mettre en relation avec nos clients, des entreprises qui recrutent. Ensuite, nous mettons en place un accompagnement à la mobilité - recherche d'appartement, job pour le conjoint - jusqu'à ce que le client soit bien en place dans son nouveau travail et sa nouvelle vie."

Le cœur de cible de Laou : plutôt les 28-40 ans, qui songent à accéder à la propriété, à fonder une famille. A peu près 70% des gens qui s'inscrivent sur la plateforme sont des Franciliens. Laou compte aujourd'hui sept salariés et ce n'est pas fini. Une partie de l'équipe est restée dans les locaux de la pépinière d'entreprises Pascalis à Clermont-Ferrand, mais le siège a été déplacé à Limoges, ville dont est originaire une des deux fondatrices. L'autre pionnière est désormais installée au sein de l'incubateur de start-up "Station F" à Paris.