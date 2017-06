Ils ont décidé de remplacer les tondeuses par 9 brebis!

Aux "Etangs d'Or", le Parc Eco Loisirs, de Merceuil-Tailly la Communauté d'Agglomération de Beaune Côte & Sud et le Groupe Suez qui exploitent et valorisent ces anciennes gravières en bordure de l'autoroute A6 à des fins touristiques ont inaugurés fin mai un éco-pâturage.

Le but c'est une meilleure protection de l'environnement et de la biodiversité dans certaines prairies où les bêtes sont amenées à intervenir, des zones situées autour des plans d'eau. Rappelons que les Etangs d'Or et le Parc Eco Loisirs avaient été inaugurés en mai 2013 pour devenir LE site touristique majeur du Pays beaunois. Un site de 200 hectares dont 50 hectares d'eau où l'objectif est de sensibiliser le grand public à la sauvegarde de l'environnement. Sur place on trouve pas moins de 16 étangs, dont 12 dédiés à la pratique de la pêche ou encore 3 sentiers de promenade aménagés pour l'observation et la découverte de la faune et de la flore.

Pierre Viricel responsable d'agence chez Tarvel, l'entreprise qui a fournit les brebis © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces 9 brebis de race solognote ont pour mission de pâturer la pousse des ronces et des broussailles. Un bienfait pour la nature puisque sur les parcelles où elles interviennent les engins mécaniques ne sont plus utilisés ce qui limite la pollution et permet également de protéger certaines espèces d'insectes et d'oiseaux. C'est un bienfait également pour les ovins eux mêmes, puisque ces brebis solognotes sont une espèce en voie de disparition.

Pierre Viricel chef d'agence Bourgogne-Franche-Comté chez Tarvel, son agence est située à Alleriot en Saône-et-Loire © Radio France - Thomas Nougaillon

Les brebis c'est mieux que tout!

Pierre Viricel est responsable d'agence pour le compte de l'entreprise Tarvel. Une entreprise d'aménagement et d'entretien des espaces naturels et paysagers qui s'occupe de tout l'entretien du site des Etangs d'Or. C'est elle qui a fournit les brebis pour cet éco-pâturage. Les animaux sont utilisés en alternance sur deux parcelles l'une de 3800 mètres carrés, l'autre de 2700 mètres carrés. Ce sera bien mieux que ce qui se faisait jusqu'à présent explique Pierre Viricel "même si auparavant la parcelle était gérée en fauche tardive, malgré tout quand on vient avec du matériel mécanique assez gros et qu'on fait un broyage de la végétation c'est un véritable tremblement de terre pour la biodiversité qui est en place".

Pierre Viricel de l'entreprise Tarvel Copier

"On verra si cette expérience peut être dupliquée ailleurs sur le territoire de la com d'agglo"

Pierre-Clément Goncalves, est chargé de projet en milieux et espaces naturels à la communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud "c'est du pâturage extensif et ce sont des animaux qui vont vraiment tout manger, ils ne sélectionnent pas les brins d'herbe" explique t-il. L'implantation de ces brebis, ce retour aux vieilles méthodes d'entretien des prairies par du pâturage, c'est un test qui pourrait être étendu. "Ici on veut faire une zone test, on commence par cet enclos de 6 000 mètres carrés et ensuite si tout se passe bien on verra si on peut dupliquer ce genre d'éco-pâturage, aussi bien sur le site des Etangs d'Or que sur d'autres terrains appartenant à la communauté d'agglomération. On est vraiment sur une logique "zéro phyto" avec une préservation du patrimoine naturel".

Pierre-Clément Goncalves Copier

Pierre-Clément Goncalves chargé de projet en milieux et espaces naturels à la communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud © Radio France - Thomas Nougaillon

Le site des Etangs d'Or, le Parc Eco Loisirs de Merceuil-Tailly est accessible aux personnes à mobilité réduite sur place vous trouverez des tables de pique-nique et des pontons de pêche. L'accès est bien entendu totalement gratuit. Parmi les nombreuses manifestations qui y sont organisées, le samedi 10 juin prochain de 9h30 à 12h une observation des oiseaux et des libellules avec le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et la Ligue de Protection des Oiseaux de Côte-d'Or. Vous pourrez en profiter pour aller saluer les petites brebis solognotes!