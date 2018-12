Ils ont écouté Emmanuel Macron : ces Mayennais vont garder leurs gilets jaunes

Saint-Berthevin, France

Ils se sont donnés rendez-vous chez l'un des gilets jaunes de Saint-Berthevin. Assis sur un canapé, devant la télé, ils écoutent Emmanuel Macron détailler ses mesures pour tenter de calmer la révolte des gilets jaunes.

"C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui", assure le Président de la République. Emmanuel Macron annonce :

La hausse du SMIC de 100 euros par mois dès 2019

par mois dès 2019 Des heures supplémentaires sans impôts ni charges dès 2019

L'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros de pensions

pour les retraités gagnant moins de 2000 euros de pensions Une prime de fin d'année dans les entreprises qui le peuvent

Mais pas de retour de l'impôt de solidarité sur la fortune.

"L'augmentation du SMIC est quand même une bonne mesure"

Le compte n'y est pas pour ces cinq gilets jaunes mayennais. Même si pour Jayson, un jeune mayennais au chômage, l'augmentation du SMIC "est quand même une bonne mesure, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, qui ne finissent pas les fins de mois".

"La démission d'Emmanuel Macron va en rendre plus d'un heureux"

Mais pour Anthony, payé au SMIC en tant que serveur, cette augmentation n'est pas la solution. "Le SMIC c'est bien, mais quand tu es à moins 150, moins 200, ça ne te change pas grand chose", explique le jeune homme. Et quand on lui demande ce qu'il faudrait en plus, il nous répond "la démission d'Emmanuel Macron". Cela ne renflouerait pas les comptes en banque des Français, "mais ça va en rendre plus d'un heureux", selon Anthony.

"Il va grappiller autre part"

Même sentiment pour Valentin. Selon lui ce que le gouvernement donne de la main droite, il le reprendra de la main gauche. "Je ne suis pas encore convaincu. Parce que tout ce qu'il a donné pour le mettre en place, il va grappiller autre part".

"C'est sa personne qui gêne"

Le problème pour Yves, un autre gilet jaune de Saint-Berthevin, c'est que le Président de la République n'est plus audible. "Il n'a pas compris qu'il ne représente plus les Français. C'est sa personne qui gêne. Le mépris qu'il a depuis 18 mois, il s'est excusé, mais quand on fait une faute, on ne représente plus un peuple".

Le reportage auprès de gilets jaunes de Saint-Berthevin. Copier

"Trois semaines pour réagir c'est long"

"Ça ne suffit pas. Tout ça pour essayer de calmer les choses, mais ça ne va pas les calmer"

"Il a été trop méprisant, trop décevant. Nous on demande la destitution de Macron"

Pour ces gilets jaunes, ces annonces arrivent trop tard. Copier

Damien, en CDI dans une entreprise de transport, n'est pas convaincu. Copier

"Il nous a menti, il nous a pris pour des imbéciles"

"Du jour au lendemain, il retourne sa veste. On attend qu'une seule chose, c'est la destitution de Macron. Il ne représente plus le pays. Il nous a menti, il nous a pris pour des imbéciles. On attend qu'une seule chose c'est qu'il parte. On a du mal à le croire", estime de son côté Damien, en CDI dans une entreprise de transport.

Tous demandent désormais la démission d'Emmanuel Macron. C'est, disent-il, la seule chose qui leur fera retirer leur gilet jaune.