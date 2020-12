Ils ont fait 2020 en Béarn et Bigorre : le médecin parti dans l'Est pendant la première vague de Covid-19

Le docteur Paul Bonneil est médecin anesthésiste-réanimateur à la polyclinique de Navarre à Pau. Dès la première vague de l'épidémie de Covid, il est parti en renfort à Mulhouse, là où les hôpitaux étaient complétement saturés. Il a bien sûr vécu les drames humains au plus près, mais pour lui 2020 ne restera pas, malgré tout, une "annus horribilis", peut être justement parce qu'il était, et qu'il est toujours au cœur du combat.

Ce qui m'a marqué ce sont les soignants à Mulhouse, certains avaient des proches qui étaient décédés et ils travaillaient nuit et jour sans se poser de questions. Il y aura un "après covid", on va se préparer à subir de nouvelles situations non prévues. Paul Bonneil