En août dernier, la ville de Châteauroux signait une convention avec Pékin pour accueillir des athlètes chinois sur le site d'Ozans à la Martinerie. Une nouvelle étape dans la coopération universitaire entre la ville berrichonne et l'empire du Milieu. Le dossier a bien avancé, les premiers sportifs chinois sont attendus au Printemps prochain.

168 athlètes chinois attendus en mars

Marc Fleuret, l'adjoint aux sports © Radio France - Jonathan Landais

Marc Fleuret, l'adjoint au sports à Châteauroux avait accueilli en personne le Vice-Ministre des sports chinois en mai dernier, il lui avait fait visiter le centre de tir sportif et le site de la Margotière. "On a eu de la chance, c'était un mercredi, il avait voulu visiter le stade d’athlétisme et il y avait une rencontre avec des jeunes, sous le soleil, je pense que l'image de Châteauroux ville sportive a été très positive". Au total ce sont 1.000 athlètes chinois qui pourraient être accueillis à Châteauroux dans les années qui viennent.

Une capacité totale de 400 lits fin 2018

168 universitaires chinois arriveront d'abord à Ozans en mars prochain, avec 18 accompagnateurs pour se former à des disciplines comme l'escalade, le skateboard ou le BMX. Une nouvelle piste de BMX va d'ailleurs bientôt être construite au niveau de la Margotière. Un terrain d'athlétisme et une pelouse de football synthétique ont déjà vu le jour à Ozans. Le projet continue de grandir : à la fin 2018, le site disposera d'une capacité totale de 400 lits pour héberger ces sportifs de haut niveau qui prépareront, pour certains, les Jeux Olympiques de Paris en 2024.