En avril dernier, Diego Gernais, jeune poinçonnois de 23 ans faisait partie des dix finalistes du concours d'écriture international lancé par l'astronaute Thomas Pesquet. Il fallait inventer la suite du Petit Prince. Une aventure incroyable qui a permis au jeune berrichon de se lancer dans le domaine de la création.

Lauréat parmi plus de 8.000 candidats

Le dessin réalisé par Diego Gernais - Diego Gernais

Diego Gernais a été invité à la Cité de l'Espace de Toulouse avec l'ensemble des lauréats en octobre dernier, il a pu brièvement parler à Thomas Pesquet, qui se souvenait de sa nouvelle. Il a rencontré également d'autres scientifiques, comme l'aventurier Bertrand Piccard et son projet d'avion solaire Solar Impulse.

Le jeune berrichon a tout de même été sélectionné parmi plus de 8.000 candidats du monde entier ! Ce concours lui a permis de prendre confiance en lui. "J'écris de la chanson à texte à côté, je sais que ça m'a donné de l'assurance, comme on touche au domaine de l'écriture ça m'a donné envie de croire en moi pour mes textes et mes compositions".

Diego Gernais veut faire de la musique son métier, il vient d'intégrer une école à Lyon pour devenir compositeur de musiques de films ou de jeux vidéos. Et il est d'ailleurs à la recherche de nouveaux projets, il aimerait travailler sur un long métrage d'animation ou sur un documentaire. Vous pouvez écouter ses créations sur sa page Facebook @Diegochanson.