En novembre dernier, des pensionnaires des Ehpad de Mézières-en-Brenne et du Blanc se produisaient à Londres avec des Lycéens pour un défilé de mode intergénérationnel, baptisé "Le Défi Frip". Ce projet à la fois social et culturel a été une vraie réussite mais il ne sera pas reconduit en 2018.

Plus d'un millier de spectateurs

Cécyl Gillet (Kaléidoscope) et les retraités dans le studio de France Bleu Berry © Radio France - Jonathan Landais

La troupe s'est produite au Blanc et dans les Deux-Sèvres en octobre, et au Chelsea Theater de Londres en novembre. Il y a eu plus d'un millier de spectateurs sur les trois dates de la tournée, en France et à Londres. Christiane, 87 ans, est revenue en Berry des souvenirs plein la tête. "J'ai déjà fait des voyages avec les salariés agricoles en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, mais je n'avais jamais été en Angleterre (rires)".

Un fragile équilibre financier

Ce projet un peu fou a mobilisé au total près de 70 personnes et a été animé (entre autres) par Cécyl Gillet de l'association Kaléidoscope. Mais l’événement ne sera pas reconduit en 2018. "Parce que cela demande énormément d'investissement, de temps, d'énergie... et à Kaléidoscope on est seulement deux permanentes".

Ce projet nous a pris deux ans"

"On est aussi dans des situations périlleuses économiquement, pour nous c'est impossible de lever (encore) des fonds de cette hauteur-là, ce projet Défi Frip nous a pris deux ans". Il a coûté au total 70.000 euros. L'association a encore bien d'autres idées pour continuer en 2018 à créer du lien social entre les générations, mais elle a aussi besoin d'argent. Kaléidoscope recherche entre 4.000 et 5.000 euros pour boucler son budget 2017. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez les contacter directement via leur site internet : kaleidoscope-asso.com. Retrouvez d'autres photos du spectacle ici.