Environ 200 personnes ont manifesté vendredi matin devant la préfecture de Tulle pour défendre le monde du spectacle et de la fête. Dans la foule beaucoup de musiciens mais surtout leur public. De très nombreux seniors, adeptes de thé dansant, avaient fait le déplacement, certains venus de loin.

Ils ont manifesté à Tulle : les amoureux des thés dansants ne veulent plus être privés de bal

Les organisateurs, les deux accordéonistes corréziens Bernard Rual et Matthieu Martinie, ne cachent pas leur satisfaction, la manifestation est un succès tel qu'ils l'attendaient. Environ deux-cents personnes ont répondu à leur appel ce vendredi devant la préfecture de Tulle pour soutenir le monde des intermittents du spectacle et des bals et concerts.

Une manifestation en musique. Dans la foule beaucoup de professionnels évidemment, notamment des patrons de discothèques, des musiciens et artistes. Mais surtout beaucoup de danseurs, certains très âgés, ceux qui tout au long de l'année fréquentent ces bals et autres thés dansants. Et certains sont venus de loin.

Un thé dansant devant la préfecture

On déprime de pas pouvoir danser - Géraldine de Limoges

Cela fait près de huit mois qu'ils sont privés de danse. Et ça leur manque. "A nos âges, on aime les thés dansants" explique Monique,j venue de Royères-de-Vassivière en Haute-Vienne. "Vivement qu'on recommence" ajoute Marie-Jeanne de Clermont-Ferrand en précisant que "ça sert à rien de rester enfermé. Le microbe, il est là. Mais on le tuera en dansant".

La manifestation s'est vite muée en piste de danse © Radio France - Philippe Graziani

Géraldine trouve injuste de son côté qu'on les prive ainsi de leur passion. "On déprime de pas pouvoir danser". Alors le temps de cette manifestation, durant la rencontre entre une délégation des artistes et la préfète de la Corrèze, tous ces amoureux du bal, ont improvisé avec les musiciens un thé dansant devant les grilles de la préfecture.