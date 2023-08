Ils ont planté leur tente chez l'habitant : "On avait envie de vacances différentes, en pleine nature"

Que diriez-vous de planter votre tente... chez l'habitant ? C'est ce que propose le site HomeCamper depuis 2013. Le principe est simple, des particuliers louent un bout de leur jardin à des voyageurs qui cherchent un lieu où planter leur tente ou garer leur caravane pour la nuit. En contre partie ils paient une somme pour leur séjour.

ⓘ Publicité

Laurent a adhéré à ce principe en 2016, il est hôte HomeCamper à Ornans (Doubs). Chaque semaine il accueille une dizaine de voyageurs dans son jardin spécialement aménagé pour l'occasion : douche solaire, toilettes sèches, tables de pique-nique... "En général ce sont des personnes autonomes qui viennent soit avec leur tente soit avec leur van. En général ce sont des emplacements à 8 euros. On propose aussi un petit chalet à la location et un tipi pour 30 euros" explique Laurent.

Le tipi dans le jardin de Laurent © Radio France - Margaux Munoz

"On est dépaysé, dans la nature, c'est hyper appréciable"

HomeCamper c'est surtout une bonne alternative aux camping classiques. Les amoureux de la tente peuvent s'installer en toute tranquillité, loin des foules. "Ce qui est bien c'est que nos tentes sont pas les unes sur les autres, les emplacements sont très espacés on est tranquilles", explique Céline qui vient de Belgique.

Etre en petit comité permet aussi de faire plus facilement des rencontres et de partager des moments de convivialité. "Quand on est arrivé Laurent nous a organisé un tournoi de pétanque, c'était super sympa. Là on va cuisiner tous ensemble" explique Antonia. D'autres voyageurs choisissent HomeCamper pour vivre des vacances en pleine nature comme Anaëlle : "On voulait un voyage qui change de l'ordinaire, où on est plus dépaysé, plus dans la nature. C'est hyper appréciable."

Antonia et Anaêlle prennent leur petit déjeuner sur les tables de pic-nique communes © Radio France - Margaux Munoz

Des vacances économiques

Un peu plus loin dans le jardin, Julien et sa famille viennent de planter leur tente. Avec six enfants, le budget vacances et souvent très serré. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de réserver leur prochain séjour via le site : "Là j'ai payé 200 euros les trois jours. Dans un camping normal j'aurai payé 1000. On paie un prix abordable, donc après je peux mettre le reste du budget dans les sorties."