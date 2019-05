Ils ont quitté la Belgique pour ouvrir une chambre d'hôte en Creuse basée sur la tranquillité

Bart et Anneke ont emménagé dans la Creuse en janvier 2019 et ouvert leur chambre d'hôte en avril.

Saint-Dizier-Leyrenne, France

Anneke et Bart ont décidé de changer de vie, de laisser le stress de leurs métiers derrière eux, en Belgique, pour ouvrir une chambre d'hôtes à Saint-Dizier-Masbaraud, près de Bourganeuf. Arrivés en janvier, ils ont lancé leur activité en avril et ont accueilli leur premiers clients dans la foulée. Leur domaine, "Les Filloux", se compose d'une vieille ferme rénovée, d'une grange et d'un grand jardin entouré de nature. Ils proposent quatre chambres et quatre emplacements de camping.

Ici les gens sont moins individualistes

C'est après deux burn-out que Bart a compris qu'il était temps d'adopter un mode de vie plus doux. "C'est notamment pour ça que nous avons choisi de nous installer dans un lieu très tranquille et proche de la nature", explique cet ancien directeur d'école flamand qui a eu un coup de foudre pour la Creuse. Sa compagne, Anneke est aussi sous le charme de l'état d'esprit creusois : "Ici, les gens sont moins individualistes qu'en Belgique, avec les voisins on s'aide les uns les autres, on prend le temps de se parler".

Permaculture, poterie et yoga

Le concept de chambres d'hôtes proposé par Bart et Anneke est centré sur la tranquillité. Les deux Belges veulent que leurs clients repartent déstressés - "qu'ils ralentissent, lâchent leurs soucis et profitent des petites choses", développe Anneke - et, s'ils le souhaitent, en ayant appris quelque chose. Le couple propose notamment des initiations à la permaculture, à la poterie et au yoga. Après avoir trouvé la sérénité en Creuse, les deux Belges rêvent maintenant de devenir auto-suffisant en énergie, de mettre en place un système de récupération de l'eau de pluie et de construire un tipi dans leur jardin pour accueillir davantage de visiteurs.

La pièce principale avec ses murs en pierre. © Radio France - Adrien Serrière