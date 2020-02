Ils parcourent Amiens avec un micro-ondes sur un caddie pour offrir des repas chauds aux sans-abris

Amiens, France

"On a un Caddie, qu'on graisse toutes les semaines pour qu'il roule à peu près droit, le micro-ondes est attaché sur une planche sur le dessus avec une sangle, c'est simple, hein ?", sourit Fabrice Catoire. Depuis trois semaines, le président de l'association des maraudes citoyennes amiénoises, un des groupes de volontaires qui vient en aide aux sans-abris dans les rues d'Amiens a décidé de s'équiper d'un micro-ondes, pour donner un repas chaud aux SDF directement dans la rue, pendant la maraude chaque mercredi soir.

Un micro-ondes, un chariot, et 30 mètres de câble

"Pour l'électricité, on a une rallonge de 30 mètres pour aller se brancher chez les commerçants qui nous y autorisent. Aucun n'a dit non ! Enfin, les petits commerçants, pas les chaînes", assure l'associatif. Le chariot, récupéré auprès d'un sans-abri qui souhaitait s'en débarrasser, a été repeint à la couleur, jaune, de l'association. Bardé de couverts, barquettes, d'une grosse marmite de légumes - "on met la viande à part, si jamais quelqu'un n'en veut pas" - et d'un grand plat de couscous, ils ne sont pas trop de deux ou trois pour le pousser.

C'est chaud, et surtout c'est fait maison. Un repas c'est fait par amour, un sandwich triangle, c'est fait par l'industrie !

- Ross, sans-abri

"On a eu l'idée après les fêtes, parce qu'on avait fait un repas chaud pour Noël et jour de l'An. On a vu que c'était beaucoup plus apprécié que les sandwichs, qu'ils mangent à longueur de journée, voire à longueur de vie", ajoute Fabrice Catoire : "Pour eux déjà un repas chaud, ça leur fait du bien au corps, mais aussi, on l'a préparé pour eux, je pense qu'ils se sentent un peu plus estimés, je crois que c'est ce qui manque le plus dans la rue".

Le Caddie micro-ondes cherche un garage

L'association envisage d'investir dans une fourgonnette, pour apporter ses repas chauds aux sans-abris qui vivent en périphérie d'Amiens, là où les maraudes passent moins souvent qu'en centre-ville. Et le président explique : "La maraude terminée, je range le caddie et tout le chargement dans le coffre de ma Peugeot 106, ça déborde de partout". Il cherche un coin de garage en centre-ville pour pouvoir le ranger en sécurité entre chaque maraude.