Ils partent en vacances quand les autres reprennent le travail

L'heure de la rentrée a sonné pour les écoliers qui retrouvent leur classe ce lundi matin. Finies les vacances. Les maillots de bain sont rangés au placard. Enfin pas pour tout le monde car 30% des français prennent leur vacances en septembre et ils ont de bonnes raisons de le faire.

Il y a de la place au Domaine du Houssay à Spay. Les enfants qui font leur rentrée aujourd'hui, ont déserté les berges de la base nautique. Les tentes ont laissé la place aux camping-cars comme celui de Joëlle et Joël, deux retraités sarthois. Ils viennent de vendre leur maison et ont décidé de passer quelques jours au camping municipal de Spay avant de filer dans le Sud. En ce jour de rentrée, ils ont une petite pensée pour tout ceux qui partent au travail. Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet

Calme, soleil et petits prix

On a connu çà dit Joël, compatissant. Les horaires, le boulot, les contraintes. C'est fini tout çà, aujourd'hui on fait presque ce que l'on veut. On a une vie de pacha. Partir en vacances en septembre, c'est plus calme ajoute sa femme Joëlle. Les gens sont plus accueillants, plus détendus et il y a plus de place. Et puis il fait encore beau renchérit Jean-Luc, un ami du couple. Moi qui aime me baigner, l'eau de la Méditerranée est encore à 24 degrés en cette saison. Car après Spay, les bourlingueurs vont filer à Ramatuelle, près de Saint-Tropez, dans le Sud. En pleine saison, un mobil-home coûte 1200 euros la semaine. Là on va le payer 300. Au camping de Spay aussi, les prix fondent au soleil de septembre. La location d'un bungalow revient à 35 euros par jour contre 50 euros en juillet et en août.

Des voyages 40 à 50% moins chers

Véronique Sauvage, directrice de l'agence Havas Voyages au Mans © Radio France - yann lastennet

Et puis il y a ceux qui prennent un billet d'avion pour chercher le soleil. Les commerçants qui ont travaillé tout l'été, des familles avec des enfants en bas-âge qui ne sont pas scolarisés ou encore les travailleurs saisonniers, des étudiants notamment, qui s'offrent une petite semaine de vacances avant de reprendre les cours. Ils partent en Espagne, en Grèce ou en Italie en profitant de belles promotions sur les vols et les séjours explique Véronique Sauvage, directrice de l'agence de voyage Havas, avenue du Général de Gaulle au Mans.