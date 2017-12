Morton, France

Ils sont ici un peu chez eux. Les Vachetta et le Center Parcs, c'est une histoire vieille de près de 30 ans. "On a découvert le concept dans les années 80 avec ma femme, en Normandie, raconte Jean-Luc, le grand-père. On était jeunes parents et a tout de suite aimé cette liberté. Les enfants vaquaient comme ils voulaient, avec les activités proposées, et nous, on profitait de notre côté pour se retrouver le soir."

Trois décennies plus tard, la famille s'est agrandie, trois générations se côtoient et la tradition s'est perpétuée. Grand-parents, parents et enfants se retrouvent régulièrement dans les cottages du Center Parcs. Un lieu "associé à notre histoire familiale", sourit Jean-Luc.

C'est désormais à Noël, tous les deux ans, que la réunion de famille a lieu. Et c'est la deuxième fois au Center Parcs du Bois aux Daims, dans la Vienne. Pour l'occasion, la famille y a loué trois cottages. "Pour onze personnes et pour une semaine, il faut bien ça !"

"Une envie de changer, de faire Noël ailleurs que dans la maison familiale", Jean-Luc

A deux ou trois exceptions près, la centaine de cottages affiche complet pour les deux semaines de vacances. © Radio France - Adrien Bossard

Partir fêter Noël à une cinquantaine de kilomètres de chez eux, les Vachetta l'expliquent par une volonté de changer. "La maison familiale, on y a tout fait. Les anniversaires, les communions, les Noël et on avait envie d'autre chose. Se retrouver dans un cadre différent, au milieu des daims, c'est extraordinaire. Chacun fait ce qu'il veut dans sa journée et le soir, on se retrouve, c'est le moment de partage", explique Jean-Luc.

Une philosophie de vie adoptée par de plus en plus de monde. Difficile de réserver, ne serait-ce qu'une nuit dans l'un des cent cottages du site, tout est complet et réservé, parfois, 6 mois à l'avance. "C'est bien de savoir longtemps à l'avance si on sera complet ou non, reconnaît Bruno Guth, directeur du Center Parcs du Loudunais. Comme ça, cela nous permet d'adapter notre offre d'animations dans le parc en fonction de la clientèle. Le prochain gros événement, c'est le Nouvel An. Et on va transformer la "Bulle" en immense discothèque avec près de 5.000 personnes attendues."