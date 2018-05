Chaque année, c'est la même galère pour de nombreux parents à Marseille : dénicher une place en centre aéré, pour l'été. Au centre municipal d'animation de la place Castellane, dans le 6e arrondissement, des parents ont commencé à faire la queue dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de 3h du matin, pour se donner toutes les chances d'avoir une place. Très peu sont servis.

"Trois heures du matin, on attend. Sous la pluie et dans le froid en plus. Dans ma catégorie, pour mes enfants, il n'y a que 6 places disponibles pour les semaines qui m'arrangent." - Une maman de deux enfants

Pour un enfant de 4 ou 5 ans par exemple, selon la semaine, il n'y a que 3 à 5 places disponibles au mois de juillet dans ce centre, il n'y a aucune place les trois premières semaines de juillet pour les enfants nés en 2009 ou 2010, et seulement quatre dans la semaine entre fin juillet et début août.

"Ma femme est arrivée à 3h, et je suis venu la remplacer à 5h du matin. Si on veut être sûr de les caser, on est obligé de faire comme ça, mais est-ce normal ? Non." - Gérard, papa de deux enfants