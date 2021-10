Ils plantent le drapeau basque sur le huitième plus haut sommet du monde

Après des mois de préparation, plusieurs jours d'ascension, les deux alpinistes basques Frédéric Arburua et Jakes Sallaberremborde sont parvenus au sommet du Manaslu, à 8163 mètres d'altitude, ce jeudi 30 septembre. Leur camarade, Maialen Berterreche, a passé la barre des 7 800 mètres avant de redescendre.

Bientôt de retour au Pays basque

Après plusieurs mois de préparation, l'aventure népalaise des trois alpinistes a débuté par un trek d'acclimatation : "plusieurs jours de marche sous la pluie, le soleil, dans un environnement magnifique", peut-on lire sur leur page Facebook. Ils sont ensuite arrivés au "camp de base", à 4895 mètres d'altitude, où ils ont pris quelques jours de repos.

L'aventure des alpinistes a nécessité des mois de préparations et beaucoup d'organisation.

L'étape suivante a été l'ascension jusqu'au sommet, mais par palier : "le principe est de monter et progresser en altitude en journée, redescendre dormir plus bas le soir. On stimule, puis on se repose". Après une semaine et de multiples allers-retours, les trois alpinistes ont dépassé les 7 800 mètres ; Jakes et Frédéric sont ensuite parvenus à atteindre leur ultime but au point culminant du huitième plus haut sommet du monde, où ils ont déroulé l'ikurriña.