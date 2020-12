Ils racontent 2020 : Denise Mauroux, 90 ans, à Isle, "S'il faut je fêterais Noël en février ou mars"

A 90 ans, Denise Mauroux aime pousser la chansonnette avec sa voisine de pallier Josy, 95 ans. Et elle en a bien besoin après cette année si particulière. "Une année assez difficile pour certaines choses mais avec des découvertes pour d'autres" confie t-elle. Elle semble pourtant garder un moral d'acier même si le plus difficile a été de ne pas pouvoir voir ses enfants et petits enfants. "La séparation c'est ce qui a été le plus difficile surtout quand on atteint sa 90 ème année et qu'on pense qu'il n'y a plus grand chose au bout". Mais à "la résidence fleurie" à Isle elle a décoré de quelques guirlandes de Noël son petit balcon. "S'il le faut je fêterai Noël en février ou en mars" dit elle.

Elle découvre son arrière petit fils le jour de sa naissance sur skype

Durant cette année et notamment au printemps dernier Denise Mauroux est passée par toutes les étapes "Au début j'ai eu très très peur de cette maladie, maintenant c'est peut être avec le temps mais j'y pense moins" mais elle a aussi de bons souvenirs. "J'ai eu la chance de voir mon dernier arrière petit fils quelques heures après sa naissance sur Skype, c'était formidable". C'est le personnel de la résidence qui a permis aux personnes âgées de garder le contact avec leurs proches via internet. Denise Mauroux a aussi continué à faire des activités qui ont été maintenues dans la résidence mais avec un protocole sanitaire très strict. "J'ai découvert le vélo cognitif. Il y a aussi la gym et la chorale" et pas question pour elle de céder à la morosité.

Ses vœux pour 2021 : le vaccin et la tranquillité

Denise Mauroux aspire aujourd'hui à des jours meilleurs, elle ne cache pas non plus un certain agacement vis à vis des nombreux discours sur les personnes âgées depuis le début de la crise sanitaire. "On s'est senti un peu à part, comme si on gênait et on a presque l'impression qu'on a fait notre tour". Et quand on lui demande ce qu'elle souhaite le plus pour l'année 2021. "Le vaccin, la tranquillité... et surtout voir mes enfants". Des enfants à qui elle voudrait faire des bisous...comme avant.