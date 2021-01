Ils racontent 2020 : les hommages du chanteur Limousin Gauvain Sers à ceux qui sont restés "en première ligne"

Durant cette année 2020 marquée par la crise du coronavirus et deux confinements, le chanteur Limousin Gauvain Sers est resté très actif sur les réseaux sociaux et a écrit deux chansons sur cette période très particulière. Une manière pour lui de mettre un peu de poésie dans ce quotidien bouleversé.

Ils racontent 2020, c'est le témoignage chaque matin d'un Limousin qui nous raconte comment il a vécu cette année si particulière. Parmi eux, le chanteur Gauvain SERS, né à Limoges, a mis des mots comme il sait si bien le faire sur la crise du coronavirus. Il est aussi resté très actif sur les réseaux sociaux durant les périodes de confinement. Il en est sorti deux chansons : "En quarantaine" et "En première ligne", sur lesquelles il se confie ce matin sur France Bleu Limousin.

J'aime bien écrire sur ce qui se passe autour de moi, dans la société.

Pour Gauvain Sers, la vie quotidienne est une inépuisable source d'inspiration, qu'il s'agisse de raconter une petite anecdote ou un grand événement. Des textes qu'il garde parfois dans des tiroirs, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur des albums. D'autres sont publiés sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir l'arrière-pensée d'en faire une chanson.

C'est ce qui s'est passé avec "En quarantaine", texte écrit dès le premier jour de confinement, en mars. Les internautes s'en sont emparés de manière inattendue pour lui. "Il y a des gens qui ont commencé à la mettre en musique, naturellement. D'où l'idée de proposer aux gens de m'envoyer des versions." Gauvain Sers en a finalement retenue une, qu'il a ensuite enregistrée avec les moyens du bord, à distance, à cause du confinement.

Les confinés relisent Prévert, les cons finis se serrent la main...

Dans cette chanson, Gauvain Sers met le doigt là où ça fait mal, en dénonçant certains comportements. Il rend aussi hommage aux soignants. "Ça a pu mettre en lumière ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui rejoignait aussi ma chanson "Les oubliés", sur l'abandon des services publics depuis de nombreuses années". Le chanteur a aussi voulu aller plus loin avec le titre "En première ligne", conçu "comme une sorte de face B" et dans laquelle il parle aussi de toutes les autres professions qui sont restées mobilisées, durant le confinement.

"Il y a les gens confinés, qui quelque part sont privilégiés d'être encore à la maison. Peut-être qu'on a le sentiment d'être enfermés, prisonniers, et en même temps on n'est pas directement sur le front. J'avais envie de parler des gens qui continuent de travailler et qui se mettent au service des autres, dans une espèce de galerie de personnages que j'ai pu observer de ma fenêtre."

La musique et la poésie sont "essentielles"

Très présent sur les réseaux sociaux durant cette crise, Gauvain Sers estime qu'il était encore "important, encore plus durant ces moments, de maintenir les liens, de permettre de _s'évader par les chansons, les émotions_." Il a d'ailleurs continué à écrire et composer, en vue de la sortie de son troisième album en 2021. Une année pour laquelle il souhaite "la liberté ! Pouvoir sortir de chez soi, refaire ce qu'on a envie, se retrouver en famille et entre amis, retourner dans les salles de spectacle." Tout ça sans avoir le virus dans toutes les têtes, précise le chanteur qui l'a lui-même contracté durant l'automne.